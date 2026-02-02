به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در ششمین اجلاسیه ملی هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره با حضور آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیئت حمایت از نظریه پردازی نقد و مناظره، دکتر محمد رضا مخبر رئیس فرهنگستان علوم و سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع برگزار شد، با سرودن شعری گفت: حضرت آیت الله ناصری اصفهانی توصیه اکید داشتند که هر روز چندین مرتبه بگوییم یا صاحب الزمان اغسنا یا صاحب الزمان ادرکنا، ای امام زمان به فریادمان برس، ای امام زمان یاریمان کن.

وی افزود: به فضل الهی این انقلاب اسلامی کارهای خیلی بزرگی را کرده است ما و شما که قبل ازانقلاب بودیم و هستیم می دانیم من ۵۰ سال پیش از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. سال ۵۰ که من امتحان دادم برای کنکور سراسری، در کل ایران ۱۰۰ هزار نفر شرکت می‌کردند و ده هزار دانشجو پذیرش می شدند، من سال ۵۴ در رشته زمین شناسی فارغ التحصیل شدم، بیشتر اساتید ما از دانشگاه تهران به تبریز می آمدند. آن زمان ۲۵ دانشگاه بیشتر نداشتیم الان ۴۰۰ دانشگاه جامع ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی و ۳ میلیون ۲۰۰ دانشجو داریم.

وی افزود : سوال و پیشنهاد من از این جمع و همه اساتید عزیز دانشگاه این است که، ما از این ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی در حوزه جهانی چند تا صاحب نظر در ایران داریم؟ جهان از نظر من در مرحله آشوبناکی به سر می برد، نظم و نظام جهانی به هم ریخته است، ما به عنوان انقلاب اسلامی برای نظم نوین جهانی چه نظریه‌ای داریم؟ آیا این ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ما درباره انقلاب اسلامی یک نظریه داده است؟

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: انقلاب اسلامی ما به همه نظریه ها تاثیر گذاشت، چرا ما نظریه پردازی در رابطه با انقلاب اسلامی و تاثیرش در جهان نداشتیم؟ چرا ما در رابطه با تمدن نوین ایرانی اسلامی که رهبر معظم انقلاب فرمودند یک نظریه نداریم؟ تمدن غرب فرمودند رو به افول است تمدن غرب منظورم اروپا و آمریکا است، این تمدن نوین ایرانی است که رو به سعود است.

وی افزود: اسلام است که نجات بخش است، امام زمان است که سرانجام جهان و بشریت را به سمت حق و عدالت و آسایش و امنیت و صلح و پیشرفت هدایت خواهد کرد. ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی و ۱۰ هزار کرسی نظریه پردازی داریم. به اساتید موضوع بدهید. من خودم در زمینه «قدرت جهان اسلام» نظریه دادم. نظریه قدرت‌سازی از درون و راه نجات ملت ما قدرت سازی است، ما باید دستمان به زانوی خودمان باشد.

وی افزود: یکی از این قدرت‌سازی ها، قدرت علمی، و دیگری رضایت مردم از حکومت است دراین آشوب‌های اخیر، چه اتفاقی افتاد؟ دانشگاه های ما باید درخصوص این حادثه نشست برگزار کرده و نظریه پردازی کنند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: بنده‌ که قبل از انقلاب بودم، با شاه جنگیدیم، تیر خوردیم، فراری شدیم، با امام آمدیم ایران، این حادثه من را به فکر فرو برده است؟ آقایان اندیشمندان بیایند ببینیم چه اتفاقی افتاد؟ جوانانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند نه انقلاب را دیدند نه جنگ را، خیلی از این جوان ها ما را قبول ندارند، ما نه فکر اینها را درست کردیم نه زندگی این‌ها را، فکر اینها کف دستشان است.

وی ادامه داد: چرا ما اقتصاد مقاومتی را نظریه پردازی نکردیم؟ دانشگاه‌های ما بیشتر نظرات غربی را پیاده می کنند چرا ما تولید علم برای غرب نداریم، من خودم دو سه کتاب نوشتم دو تا به زبان انگلیسی و عربی ترجمه شده است. چرا ما در دولت سازی ضعیف بودیم؟ اشکال کجاست؟ آدم تربیت نکرده ایم؟ حکمرانی یعنی چگونگی اداره جامعه و کشور؟ این کشور را چطور آمایش سرزمین کنیم و جامعه را چطور اداره کنیم که از حکومت راضی باشند؟ ما چگونه با ۵۷ کشور اسلامی ارتباط برقرار کنیم؟