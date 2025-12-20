گسترش روستابازارها و حمایت عملی از معیشت کشاورزان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه با قدردانی از نقش رسانهها در اطلاعرسانی شفاف و پیگیری مطالبات مردمی، اظهار کرد: رسانهها بازوی مهم دولت در انتقال خدمات و شفافسازی عملکردها هستند و هر جا نقص یا مشکلی وجود داشته باشد، با اطلاعرسانی و پیگیری، زمینه رفع آن فراهم میشود.
وی با اشاره به همراهی استاندار کرمانشاه در یک سال گذشته افزود: حضور استاندار محترم مایه خیر و برکت برای استان بوده و جلسات متعددی با بخش کشاورزی برای حل مسائل و مشکلات تولیدکنندگان برگزار شده که بسیاری از این مسیرها راهگشا بوده است.
توسعه روستابازارها؛ از مزرعه تا سفره
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با تشریح برنامه راهاندازی روستابازارها گفت: امسال بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، راهاندازی ۱۳ روستابازار در استان در دستور کار قرار گرفت که پیش از این شش مورد فعال شده بود و تاکنون ۹ روستابازار دیگر راهاندازی شده است.
صفایی افزود: تا دهه مبارک فجر تمام ۱۳ روستابازار به بهرهبرداری میرسد و با احتساب موارد اضافهشده، تعداد روستابازارهای استان به ۱۴ تا ۱۵ واحد رسیده و برنامهریزی شده تا پایان سال این عدد به ۲۰ روستابازار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه روستابازارها در ۱۴ شهرستان استان فعال میشوند، تصریح کرد: در برخی شهرستانها با توجه به نیاز منطقه، بیش از یک شعبه ایجاد شده و در شهر کرمانشاه نیز دو روستابازار فعال است که یکی در حوزه کالاهای اساسی و دیگری در حوزه نهادهها و ماشینآلات کشاورزی فعالیت میکند.
عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب و زیر قیمت بازار
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به آثار مستقیم روستابازارها در زندگی مردم گفت: از آذر سال گذشته تا آذر امسال بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن کالاهای اساسی از طریق این روستابازارها با قیمت مصوب توزیع شده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی ما حذف واسطهها و رساندن کالا از مزرعه تا سفره مردم است، بهگونهای که محصولات حداقل ۱۵ درصد و در بسیاری موارد تا ۲۰ و حتی ۳۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود.
صفایی خاطرنشان کرد: خرید از روستابازارها برای عموم مردم آزاد است اما فلسفه وجودی آن حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده است؛ بهطوری که یا خود کشاورزان محصولاتشان را عرضه میکنند یا تعاونیها محصولات را خریداری و توزیع میکنند.
خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در ادامه به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: کل خرید یک سال گذشته ۷۵ هزار تن بوده که از این مقدار، حدود ۶۸ هزار تن گندم با همکاری شرکت غله و بازرگانی خریداری شد که بخش عمده تولید استان را شامل میشود.
وی افزود: خرید بیش از ۷ هزار تن کلزا، ۱۹۴ تن سویا بهصورت قراردادی برای نخستینبار در استان و همچنین خرید توافقی جو و سایر محصولات از جمله اقدامات انجامشده بوده و مطالبات کشاورزان بهصورت صددرصدی پرداخت شده است.
صفایی از ذخیرهسازی بیش از یکهزار و ۱۱۰ تن سیبزمینی برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: این ذخایر در صورت نیاز برای حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده وارد بازار میشود.
توزیع آرد، سوخت و میوه تنظیم بازار
وی با اشاره به واگذاری کامل توزیع آرد روستایی به تشکلهای تعاونی بیان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۲۸ هزار تن آرد روستایی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان توزیع شده است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین حدود ۵۶ میلیون لیتر انواع سوخت، شامل نفتگاز، نفت سفید و بنزین، عمدتاً برای ماشینآلات کشاورزی از طریق تعاونیها تأمین و توزیع شده است.
صفایی از توزیع ۲۴۲ تن میوه تنظیم بازار شب عید و ۵ تن خرما در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: برای شب یلدا نیز پرتقال و سیب با قیمت مناسب در روستابازارها عرضه شده و برای پایان سال و ماه رمضان آینده نیز برنامهریزی لازم انجام شده است.
خدمات فنی، نهادهها و مکانیزاسیون کشاورزی
وی با اشاره به فعالیتهای فنی و پشتیبانی بخش کشاورزی گفت: تأمین و توزیع حدود ۲۰ هزار تن کود شیمیایی و زیستی، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ تن بذور اصلاحشده و ۸۹ هزار تن نهاده دامی با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل انجام شده است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: توزیع نزدیک به ۱۰ تن سموم کشاورزی، ۲۷۲ دستگاه انواع ادوات و ماشینآلات کشاورزی و افزایش ۳۳ درصدی خدمات مکانیزاسیون از دیگر اقدامات مهم این مجموعه بوده است.
پیشرو بودن کرمانشاه در ساماندهی تشکلهای صنفی
صفایی با بیان اینکه کرمانشاه استان پیشرو در ساماندهی نظام صنفی کشاورزی است، گفت: تشکیل اتاقهای اصناف کشاورزی، اتحادیهها و مجمع هماهنگی استان برای نخستینبار در کشور انجام شد و این الگو به سایر استانها نیز تسری یافت.
وی افزود: صدور ۹۴ فقره پروانه تأسیس اتاقهای اصناف کشاورزی بهصورت صددرصدی، تشکیل دهها جلسه کمیسیون نظارت و حسابرسی سالانه و عملیاتی تعاونیها از دیگر اقدامات شاخص در این حوزه است.
کشت قراردادی، یکپارچهسازی اراضی و مدیریت آب
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای سامانه گرمسیری گفت: تشکیل ۴۳ شرکت تعاونی تولید، اجرای ۱۰ هزار هکتار کشت قراردادی و ۲۵ هزار هکتار عملیات یکپارچهسازی اراضی، کرمانشاه را به رتبه اول و دوم کشور در این بخشها رسانده است.
وی خاطرنشان کرد: تحویل حجمی آب به ارزش ۶۰ میلیارد تومان، استقرار سامانههای نوین آبیاری، اجرای عملیات آب و خاک و ترویج الگوی کشت سازگار با کمآبی از جمله دستاوردهای مهم این بخش است.
طرحهای اقتصادی و اشتغالزا
صفایی در ادامه به اجرای طرحهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: راهاندازی ایستگاه بوجاری با ظرفیت ۵ تن در ساعت، کارگاه تولید نایلون و نایلکس، نمایندگی ایرانخودرو در اورامانات و حمایت از طرح بزرگ گلخانهای و کشت و صنعت از جمله پروژههای شاخص استان است.
وی افزود: برخی از این طرحها ضمن حفظ اشتغال موجود، سودآوری قابلتوجهی برای تعاونیها ایجاد کرده و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صدها نفر را فراهم کرده است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان، مدیران و اعضای تشکلهای تعاونی اظهار کرد: مجموعه تعاون روستایی با هدف حمایت از تولید، تنظیم بازار و ارتقای معیشت مردم استان، با تمام ظرفیت در خدمت کشاورزان و بهرهبرداران خواهد بود.
