به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته دولت برگزار شد، با اشاره به اینکه ما در طول سال برنامه‌هایمان بسیار متنوع و پروژه‌های عمرانی واقتصادی داریم؛ اظهار کرد: در دهه فجر سال گذشته حدود ۵۶ همت پروژه افتتاح شد که این رقم قابل توجهی در بین استان‌های کشور و جزو استان‌های بی‌نظیر با پروژه‌های قوی و ارزشمندی برای استان بود.

وی با اشاره به هفته دولت افزود: در هفته دولت امسال یک هزار و ۳۷۸ پروژه قابل افتتاح در سطح استان داریم که در سامانه "منتاک" (مدیریت نظارت و توسعه استان‌های کشور) ثبت شده که این سامانه را وزارت کشور برای استان‌های کشور راه‌اندازی کرده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در تعداد پروژه‌های نام برده هم کلنگ‌زنی و هم افتتاح داریم و در این راستا ۸۷ پروژه کلنگ‌زنی می‌شود که مبالغ فوق‌العاده و خوبی است.

وی با اشاره به اینکه عنوان می‌شود بودجه‌های استانی خیلی کم است، تصریح کرد: با این وجود با روش‌هایی مانند اوراق مرابحه و مشارکت، یک سری پروژه‌های بزرگ در استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بیشتر پروژه‌ها بخش دولتی و بیشتر در شهرستان کاشان است و این در حالی است که اعتبار مورد نیاز در شهرستانها بیشتر هزینه شده است و بیشترین هزینه برای کلنگ‌زنی در اصفهان، سپس کاشان، سمیرم و مبارکه شده است.

جمالی‌نژاد گفت: خوشبختانه یک سری شهرستان‌های کمتر برخوردار هم پروژه خوب و قابل توجهی دارند.

وی با اشاره با اینکه رتبه نخست در پروژه‌های افتتاح شده با اصفهان و سپس با تیران و کرون، سپس لنجان و بعد نجف‌آباد و کاشان است، بیان کرد: با وجود اینکه پروژه‌هایمان پراکنده است اما بیشترین اعتبار هزینه شده برای اصفهان، کاشان و سپس لنجان است.

وی اضافه کرد: سامانه منتاک مشخص می‌کند که کدام پروژه‌ها چند درصد پیشرفت دارند تا نخست آن‌ها را سریع‌تر به اتمام برسانیم و زودتر در اختیار همشهریان قرار دهیم.

استاندار اصفهان اظهار کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور بسیار زیاد است و در استان اصفهان نیز همینطور است و یقیناً همه را نمی‌شود به زودی تمام و همه را همزمان انجام داد بلکه باید اولویت‌بندی کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به لزوم نظرسنجی مردمی برای افتتاح پروژه‌ها افزود: حدود یک هزار و ۳۷۸ پروژه قابل افتتاح و کلنگ‌زنی داریم که حدود ۲۵ همت آن برای افتتاح و ۲.۵ همت کلنگ‌زنی است که شهرستان‌های تیران و کرون، لنجان و کاشان بیشترین پروژه را دارند که امید می‌رود یک رقابت مثبتی بین شهرستان‌ها ایجاد و پروژه‌هایشان را فعال و بیشتر پیشرفت فیزیکی را رصد کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این پروژه‌ها، پروژه‌های خیرساز هستند که در آمار نیامده است، گفت: خیرین مدرسه‌ساز چه در شهر و چه در شهرستان مشغول هستند ودر واقع می‌شود گفت جنب و جوش عمرانی در استان نشان می‌دهد خوشبختانه ضربان قلب عمرانی استان به خوبی می‌زند و هیچ پروژه‌ای از دست استان و مدیریت استان خارج نشده است. استاندار اصفهان بیان کرد: یک سری پروژه‌ها به یک یا دو دهه قبل برمی‌گردند و پروژه‌های نیمه‌تمام کشور هستند که با توجه به اینکه خواسته نردم است به زودی احصا و تکمیل خواهد شد.

وی گفت: استان اصفهان در جمع پنج استان برتر کشور در حوزه اقتصادی شناخته و تمام مجموعه‌های اقتصادی استان فعال است.

جمالی‌نژاد با اشاره به وجود ۸۵ شهرک و اختصاص ۱۲ درصد صنایع کشور در استان اصفهان گفت: روزانه جلسات مختلفی با فعالان و صنعتگران و شورای حمایت از صنایع داریم تا فضای اقتصادی استان را بهتر کنیم.

وی اضافه کرد: در بخش دولتی حداقل کاری که می‌کنیم، بسترسازی و تسهیل‌گری است.