۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۳۷۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در اصفهان

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: همزمان با هفته دولت امسال، یک هزار و ۳۷۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان شامل طرح‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی به ارزش بیش از ۲۷.۵ همت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته دولت برگزار شد، با اشاره به اینکه ما در طول سال برنامه‌هایمان بسیار متنوع و پروژه‌های عمرانی واقتصادی داریم؛ اظهار کرد: در دهه فجر سال گذشته حدود ۵۶ همت پروژه افتتاح شد که این رقم قابل توجهی در بین استان‌های کشور و جزو استان‌های بی‌نظیر با پروژه‌های قوی و ارزشمندی برای استان بود.

وی با اشاره به هفته دولت افزود: در هفته دولت امسال یک هزار و ۳۷۸ پروژه قابل افتتاح در سطح استان داریم که در سامانه "منتاک" (مدیریت نظارت و توسعه استان‌های کشور) ثبت شده که این سامانه را وزارت کشور برای استان‌های کشور راه‌اندازی کرده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در تعداد پروژه‌های نام برده هم کلنگ‌زنی و هم افتتاح داریم و در این راستا ۸۷ پروژه کلنگ‌زنی می‌شود که مبالغ فوق‌العاده و خوبی است.

وی با اشاره به اینکه عنوان می‌شود بودجه‌های استانی خیلی کم است، تصریح کرد: با این وجود با روش‌هایی مانند اوراق مرابحه و مشارکت، یک سری پروژه‌های بزرگ در استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بیشتر پروژه‌ها بخش دولتی و بیشتر در شهرستان کاشان است و این در حالی است که اعتبار مورد نیاز در شهرستانها بیشتر هزینه شده است و بیشترین هزینه برای کلنگ‌زنی در اصفهان، سپس کاشان، سمیرم و مبارکه شده است.

جمالی‌نژاد گفت: خوشبختانه یک سری شهرستان‌های کمتر برخوردار هم پروژه خوب و قابل توجهی دارند.

وی با اشاره با اینکه رتبه نخست در پروژه‌های افتتاح شده با اصفهان و سپس با تیران و کرون، سپس لنجان و بعد نجف‌آباد و کاشان است، بیان کرد: با وجود اینکه پروژه‌هایمان پراکنده است اما بیشترین اعتبار هزینه شده برای اصفهان، کاشان و سپس لنجان است.

وی اضافه کرد: سامانه منتاک مشخص می‌کند که کدام پروژه‌ها چند درصد پیشرفت دارند تا نخست آن‌ها را سریع‌تر به اتمام برسانیم و زودتر در اختیار همشهریان قرار دهیم.

استاندار اصفهان اظهار کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور بسیار زیاد است و در استان اصفهان نیز همینطور است و یقیناً همه را نمی‌شود به زودی تمام و همه را همزمان انجام داد بلکه باید اولویت‌بندی کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به لزوم نظرسنجی مردمی برای افتتاح پروژه‌ها افزود: حدود یک هزار و ۳۷۸ پروژه قابل افتتاح و کلنگ‌زنی داریم که حدود ۲۵ همت آن برای افتتاح و ۲.۵ همت کلنگ‌زنی است که شهرستان‌های تیران و کرون، لنجان و کاشان بیشترین پروژه را دارند که امید می‌رود یک رقابت مثبتی بین شهرستان‌ها ایجاد و پروژه‌هایشان را فعال و بیشتر پیشرفت فیزیکی را رصد کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این پروژه‌ها، پروژه‌های خیرساز هستند که در آمار نیامده است، گفت: خیرین مدرسه‌ساز چه در شهر و چه در شهرستان مشغول هستند ودر واقع می‌شود گفت جنب و جوش عمرانی در استان نشان می‌دهد خوشبختانه ضربان قلب عمرانی استان به خوبی می‌زند و هیچ پروژه‌ای از دست استان و مدیریت استان خارج نشده است. استاندار اصفهان بیان کرد: یک سری پروژه‌ها به یک یا دو دهه قبل برمی‌گردند و پروژه‌های نیمه‌تمام کشور هستند که با توجه به اینکه خواسته نردم است به زودی احصا و تکمیل خواهد شد.

وی گفت: استان اصفهان در جمع پنج استان برتر کشور در حوزه اقتصادی شناخته و تمام مجموعه‌های اقتصادی استان فعال است.

جمالی‌نژاد با اشاره به وجود ۸۵ شهرک و اختصاص ۱۲ درصد صنایع کشور در استان اصفهان گفت: روزانه جلسات مختلفی با فعالان و صنعتگران و شورای حمایت از صنایع داریم تا فضای اقتصادی استان را بهتر کنیم.

وی اضافه کرد: در بخش دولتی حداقل کاری که می‌کنیم، بسترسازی و تسهیل‌گری است.

