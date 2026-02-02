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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

۵ قصه‌گو از کرمانشاه در جشنواره بین‌المللی برگزیده شدند

۵ قصه‌گو از کرمانشاه در جشنواره بین‌المللی برگزیده شدند

کرمانشاه - سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از درخشش پنج قصه‌گو از این استان در بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خبر داد.

منیژه‌السادات حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام نتایج بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، ۵۶ نفر به عنوان برگزیده و ۵۷ نفر نیز به عنوان شایسته تقدیر در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

وی افزود: داوری آثار در بخش‌های متنوعی از جمله علمی، آیینی‌سنتی، قصه‌گویی با ابزار، ایثار و مقاومت، دینی، قصه‌های نو، سنتی کلاسیک، منظوم و زبان اشاره انجام شد که نشان‌دهنده گستره و تنوع بالای موضوعات و قالب‌های ارائه‌شده در این رویداد فرهنگی است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه در این دوره حضوری موفق داشته است، تصریح کرد: در مجموع، پنج نفر از اعضا و مربیان کانون استان کرمانشاه موفق شدند عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر این جشنواره را کسب کنند.

حسینی در تشریح اسامی برگزیدگان استان، گفت: نیایش همتی، عضو نوجوان کانون، در بخش آیینی‌سنتی با قصه «رزم سهراب و گردآفرید» به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد و سوگند میرزایی، عضو ارشد، با قصه «ژیوار» در بخش ایثار و مقاومت عنوان برگزیده را به دست آورد.

وی ادامه داد: در بخش دینی نیز فروزان حسینی، مربی فرهنگی ادبی، با قصه «خداحافظ ننه راسوله» و هلیا کرمی، عضو نوجوان، با قصه «امین‌ترین دوست» موفق به کسب رتبه برگزیده شدند و در بخش سنتی کلاسیک، وحید خواجوی، مربی مسئول فرهنگی، با قصه «سنگ و لاک‌پشت» شایسته تقدیر شناخته شد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به انتشار اسامی کامل برگزیدگان، خاطرنشان کرد: فهرست کامل تمامی برگزیدگان و شایستگان قدردانی این جشنواره از طریق پایگاه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی www.kanoonnews.ir و همچنین در کانال‌های رسمی این مجموعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

حسینی در پایان گفت: مرحله نهایی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «جهان با قصه‌ها کودکان را ببین» از ۲۶ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار می‌شود و ۵۶ برگزیده این جشنواره در این مرحله حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6737863

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