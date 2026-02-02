منیژهالسادات حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام نتایج بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، ۵۶ نفر به عنوان برگزیده و ۵۷ نفر نیز به عنوان شایسته تقدیر در بخشهای مختلف معرفی شدند.
وی افزود: داوری آثار در بخشهای متنوعی از جمله علمی، آیینیسنتی، قصهگویی با ابزار، ایثار و مقاومت، دینی، قصههای نو، سنتی کلاسیک، منظوم و زبان اشاره انجام شد که نشاندهنده گستره و تنوع بالای موضوعات و قالبهای ارائهشده در این رویداد فرهنگی است.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه در این دوره حضوری موفق داشته است، تصریح کرد: در مجموع، پنج نفر از اعضا و مربیان کانون استان کرمانشاه موفق شدند عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر این جشنواره را کسب کنند.
حسینی در تشریح اسامی برگزیدگان استان، گفت: نیایش همتی، عضو نوجوان کانون، در بخش آیینیسنتی با قصه «رزم سهراب و گردآفرید» به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد و سوگند میرزایی، عضو ارشد، با قصه «ژیوار» در بخش ایثار و مقاومت عنوان برگزیده را به دست آورد.
وی ادامه داد: در بخش دینی نیز فروزان حسینی، مربی فرهنگی ادبی، با قصه «خداحافظ ننه راسوله» و هلیا کرمی، عضو نوجوان، با قصه «امینترین دوست» موفق به کسب رتبه برگزیده شدند و در بخش سنتی کلاسیک، وحید خواجوی، مربی مسئول فرهنگی، با قصه «سنگ و لاکپشت» شایسته تقدیر شناخته شد.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به انتشار اسامی کامل برگزیدگان، خاطرنشان کرد: فهرست کامل تمامی برگزیدگان و شایستگان قدردانی این جشنواره از طریق پایگاه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی www.kanoonnews.ir و همچنین در کانالهای رسمی این مجموعه در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
حسینی در پایان گفت: مرحله نهایی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «جهان با قصهها کودکان را ببین» از ۲۶ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار میشود و ۵۶ برگزیده این جشنواره در این مرحله حضور خواهند داشت.
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