فریبرز مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژههای دهه فجر اظهار کرد: برای اجرای این ۷۸ پروژه در مجموع ۸ هزار و ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این طرحها با هدف ارتقای ایمنی راهها، بهبود زیرساختهای حملونقل و افزایش کیفیت خدمات جادهای در سطح استان به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: از مجموع پروژههای قابل افتتاح، ۷۱ پروژه به لکهگیری و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی استان اختصاص دارد که نقش مؤثری در بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی و افزایش رضایتمندی کاربران جادهای ایفا میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به اجرای حفاظهای ایمنی در محورهای مختلف استان بیان کرد: نصب جدولهای بتنی و نیوجرسی از دیگر اقدامات انجامشده در راستای کاهش حوادث جادهای و افزایش ایمنی تردد بوده است.
مرادی همچنین از احداث سیستم روشنایی در برخی مقاطع جادهای خبر داد و گفت: این طرحها در نقاط حادثهخیز و مسیرهای پرتردد اجرا شده تا دید رانندگان در ساعات شب افزایش یابد.
وی در پایان به بهسازی و ساماندهی فاز نخست محوطه پایانه بار آستارا اشاره کرد و افزود: این پروژه بهعنوان یکی از طرحهای شاخص راهداری استان در دهه فجر، با هدف ارتقای خدمات حملونقل باری و ساماندهی تردد ناوگان به بهرهبرداری میرسد.
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