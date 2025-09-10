فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه راههای روستایی گفت: عملیات لکهگیری، مرمت و روکش آسفالت راه روستایی «سیاهچال اسالم» در شهرستان تالش به طول ۲ کیلومتر و عرض ۵.۵ متر آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه در راستای افزایش ایمنی، تسهیل در عبور و مرور و ارائه خدمات مناسبتر به اهالی منطقه اجرا میشود.
۵۰ میلیارد ریال برای راه روستایی لنگرود
مرادی همچنین از آغاز پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی «جدا نوکر - سیاهکلده» در شهرستان لنگرود خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۱.۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأمین شده است.
وی افزود: بهسازی و آسفالت این مسیر روستایی نقش مهمی در کاهش زمان تردد، ایمنی عبور و توسعه زیرساختهای محلی خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به زیرساختهای روستایی اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این پروژهها، حفظ ایمنی در عبور و مرور، تسهیل تردد روزانه و ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی است.
مرادی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات به روستاییان تصریح کرد: برای جلوگیری از مهاجرت روستاوندان به شهر و بهرهمندی آنان از امکانات اولیه، فراهم آوردن زیرساختهای راه از اهمیت ویژهای برخوردار است و ادارهکل راهداری نیز در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
