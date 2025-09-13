به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مرادی کوشکی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: عملیات بهسازی و رفع نقاط حادثه‌خیز در محور قاهان با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال آغاز شده و در قالب آن بیش از ۲.۵ کیلومتر از مسیر با اجرای روکش آسفالت دو لایه و بهسازی کامل ترمیم می‌شود.

وی افزود: بخش قاهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و برخورداری از باغات میوه، یکی از مناطق مهم تولید محصولات باغی در استان قم به شمار می‌رود و این محور روستایی علاوه بر اهمیت کشاورزی، نقش مهمی در تردد اهالی ۱۱ روستای این بخش ایفا می‌کند.

رئیس اداره نگهداری راه‌های فرعی و روستایی استان قم با بیان اینکه این محور کوهستانی به دلیل حجم بالای تردد به‌ویژه در ایام تعطیل سال همواره با مشکلاتی در حوزه ایمنی مواجه بوده است، گفت: اداره کل راهداری در طول سال طرح‌های مختلفی شامل روکش آسفالت، لکه‌گیری، تعریض و سایر اقدامات بهسازی را برای ارتقای ایمنی مسیر اجرا می‌کند.

مرادی کوشکی ادامه داد: طی بازدیدهای میدانی مشترک با عوامل پلیس راه، نقاط مستعد حادثه در محور قاهان شناسایی شد و در عملیات اجرایی اخیر، پنج نقطه با اقداماتی نظیر تعریض و ترانشه‌برداری در حال اصلاح و ایمن‌سازی قرار دارد.

وی همچنین تأکید کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه از محل منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده و تلاش می‌شود با بسیج کامل نیروهای اجرایی، طرح تا پایان شهریورماه امسال تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیس اداره نگهداری راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم محور قاهان را یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان دانست و تصریح کرد: این محور علاوه بر تأمین نیازهای اهالی، نقش مهمی در تسهیل حمل محصولات کشاورزی و دسترسی گردشگران به مناطق ییلاقی بخش قاهان ایفا می‌کند.

مرادی کوشکی با تأکید بر رعایت کامل جوانب ایمنی توسط رانندگان هنگام تردد از مسیرهای در حال ساخت، از شهروندان خواست با همکاری و تعامل با مجریان طرح، زمینه تسریع در تکمیل پروژه و کاهش حوادث احتمالی را فراهم سازند.