خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته کتاب«از روایت تا تصویر؛ نسبت روایتهای شهرزاد قصهگو و نگارههای صنیعالملک» منتشر شد، پژوهشی که به بررسی یکی از شاخصترین نسخههای خطی هزار و یکشب دوره قاجار موجود در کاخ گلستان میپردازد.
این کتاب، نسخهای ارزشمند از هزار و یکشب را واکاوی میکند که در دوره ناصری، با ترجمه عبداللطیف طسوجی و تصویرسازی ابوالحسن غفاری (صنیعالملک) شکل گرفته است؛ نسخهای منحصربهفرد که گفتوگویی ماندگار میان «شهرزاد» بهعنوان راوی کلامی داستانها و «صنیعالملک» بهعنوان راوی تصویری آنها برقرار کرده است.
اهدای سند مالکیت کاخ آپادانا و موزه میراث فرهنگی شوش
سند مالکیت کاخ آپادانا و موزه میراث فرهنگی شهرستان شوش به مساحت ۳۰۷ هکتار، در مراسمی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مقامات استانی اهدا شد.
در آیینی با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و جمعی از مقامات و مسئولان استانی، سند مالکیت کاخ آپادانا و موزه میراث فرهنگی شهرستان شوش به مساحت ۳۰۷ هکتار، اهدا شد.
در این مراسم زمان خوب مدیرکل ثبت استان، با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تثبیت مالکیتها، رفع موانع ثبتی و صیانت حقوقی از اموال عمومی و دولتی، اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای بناهای تاریخی و آثار میراث فرهنگی، اقدامی اساسی در جهت حفاظت حقوقی از این سرمایههای ملی و جلوگیری از هرگونه تعرض و ابهام مالکیتی است.
وی افزود: تثبیت مالکیت اماکن تاریخی، علاوه بر ایجاد شفافیت حقوقی، زمینهساز برنامهریزی اصولی، مدیریت بهتر و بهرهبرداری قانونی از آثار ارزشمند میراث فرهنگی خواهد بود و نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کشور ایفا میکند.
پرونده ثبت جهانی یکی از کهنترین بنادر ایران روی میز یونسکو
با ارسال رسمی پرونده ثبتجهانی بندر تاریخی سیراف به یونسکو، یکی از مهمترین محوطههای بندری ایران وارد مرحلهای سرنوشتساز در مسیر ثبت در فهرست میراث جهانی شد؛ بندری که به گفته کارشناسان، ترکیبی کمنظیر از تاریخ دریانوردی، معماری سازگار با طبیعت و نقشآفرینی در شبکه تجارت جهانی دوران باستان را در خود جای داده است.
علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، با اعلام این خبر تأکید کرده است که سیراف از دوره ساسانی یکی از بزرگترین و اثرگذارترین بنادر تجاری ایران بوده و نقشی کلیدی در اتصال فلات ایران به اقیانوس هند و آبهای آزاد ایفا کرده است؛ جایگاهی که این بندر را به یکی از حلقههای مهم تجارت بینالمللی جهان باستان تبدیل میکند.
بندر تاریخی سیراف پیش از این از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار داشت، یعنی به عنوان یک اثر نامزد بالقوه معرفی شده بود. آنچه از سوی دارابی اعلام شده، ارسال پرونده کامل ثبت جهانی سیراف به یونسکو است تا پس از بررسی کارشناسان، امکان رأیگیری نهایی و ثبت جهانی آن فراهم شود. بنابراین این اقدام به معنای معرفی تازه سیراف نیست، بلکه گام بعدی برای ثبت رسمی آن در فهرست جهانی است.
حریم ۶ اثر تاریخی اصفهان تصویب شد
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: حریم باغ محمدعلیخان، انگورستان ملک، خانه ملا باشی، مسجد ملک، خانه سرتیپی و قلعه طالخونچه در شورای ثبت کشور به تصویب رسید.
امیر کرمزاده از تصویب حریم شش اثر شاخص تاریخی این استان در شورای ثبت حریم وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: این مصوبه نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از تعرضات کالبدی و بصری به آثار تاریخی اصفهان خواهد داشت.
وی اظهار کرد: حریم باغ محمدعلیخان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان به عنوان یکی از مهمترین پروندههای مطرحشده، به تصویب شورای ثبت کشور رسید. این باغ قاجاری که پیشتر در فهرست آثار ملی ثبت شده، در سالهای اخیر به دلیل تغییر کاربری اراضی پیرامونی و افزایش ساختوسازهای غیرمجاز با تهدیدهای جدی مواجه بود.
کرمزاده افزود: در برخی بخشهای اطراف این باغ، ساختوسازهای مسکونی به حریم بصری اثر تجاوز کرده بود که تصویب حریم اختصاصی، امکان صیانت مؤثر از این اثر ارزشمند را فراهم میکند.
برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی به تعویق افتاد
در نشست مشترک اخیر انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مریم جلالی، معاون صنایعدستی این وزارتخانه با نمایندگان تشکلها، مدیرانکل تخصصی دو حوزه و فعالان بخشخصوصی، درباره برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی تبادل نظر شد.
در پایان این نشست، طرفین با توجه به ضرورت فراهم شدن بسترهای مناسب اجرایی و تبلیغاتی، به این جمعبندی رسیدند که نمایشگاهی که پیشتر قرار بود ۲۳ تا ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴ در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شود، به تاریخ دیگری موکول شود.
بررسی شرایط برگزاری نمایشگاه در نشستهای تخصصی
نشست یادشده با حضور معاونان گردشگری و صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، مدیرانکل تخصصی دو حوزه و جمعی از نمایندگان تشکلها، انجمنهای صنفی و فعالان اقتصادی دو حوزه برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی آخرین وضعیت برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی و ارزیابی ابعاد اجرایی، اجتماعی و اقتصادی آن بود.
شرکتکنندگان در این نشست دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه برگزاری نمایشگاه، میزان آمادگی بخشخصوصی و شرایط عمومی جامعه مطرح کردند و بر ضرورت تصمیمگیری مشترک و مبتنی بر واقعیتهای اجرایی تاکید داشتند.
ضرورت تدوین چارچوبهای اجرایی برای تابآوری میراث فرهنگی
معاون میراث فرهنگی کشور گفت: توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله، یک «مسئله چندبعدی» است که نیاز به چارچوبهای مدیریتی و کلان در سطح شهری و ملی دارد.
علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در چهارمین همایش «توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله» که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری آغاز شد، گفت: امروز در مواجهه با عباراتی مثل «زلزله» و «سیل» از عبارات «بحران» و «سانحه» استفاده میکنیم، در حالیکه این موارد، پدیدههای طبیعی هستند که بیتوجهی به آنها در فرایندهای مداخلات محیطی، آنها را برای ما تبدیل به «تهدید» کرده است.
وی با بیان اینکه بحرانهای طبیعی منجمله زلزله را باید به عنوان یک اصل پذیرفته در معماری و شهرسازی پهنه زیستی ایران دانست، افزود: معماران و شهرسازان گذشته با آگاهی از اصل وجودی آن تلاش کردهاند با بهرهگیری از تدبیر و فناوری متناسب با دوره خود، حداکثر توانمندسازی ممکن را در «معماری» و «ساختار و زیرساختهای شهری» به وجود آورند.
دارابی با اشاره به گذشت زمان و فرسودگی ناشی از آن از یکسو و مداخلات بدون حساب دورههای معاصر از سوی دیگر، اظهار کرد: این عوامل موجب برهم خوردن تعادل اولیه شده و امروز ما را با چالشهای متعدد مواجه کرده است.
اجرای برنامهای جامع برای تقویت ساختاری یگان حفاظت از میراث فرهنگی
وزیر میراثفرهنگی از تدوین و اجرای برنامهای جامع برای تقویت ساختاری، ارتقای معیشتی و افزایش توان لجستیکی یگان حفاظت از میراث فرهنگی در سراسر کشور خبر داد.
نشست سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت، در ساختمان یگان حفاظت واقع در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این نشست که با حضور محسن میر رئیس مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، هادی جعفرینژاد مشاور وزیر و مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه و سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی همراه بود، مهمترین مسائل مرتبط با تقویت زیرساختهای لجستیکی، تأمین تجهیزات تخصصی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی پرسنل، افزایش ظرفیت نیروی انسانی و ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت بهصورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، مجموعهای از نیازها و اولویتهای اجرایی یگان را مطرح کرد که به گفته وزیر میراثفرهنگی، تمامی این موارد با رویکرد مسئلهمحور، برنامهمحور و نتیجهگرا بررسی و دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر شد.
صالحیامیری با پیگیری مصوبات بازدیدهای پیشین خود، پس از نوسازی آسایشگاههای سربازان در چهار مجموعه سعدآباد، نیاوران، گلستان و موزه ملی ایران، دستور داد در طول سال ۱۴۰۵ تمامی تجهیزات خوابگاهی سربازان یگان حفاظت در سایر استانها نیز بهطور کامل نوسازی و استانداردسازی شود.
راهاندازی موزهای برای ترمیم فرش و تجربه کشورهای دیگر
مجوز رسمی موزه رفوگری از سوی ادارهکل موزهها صادر شده و با فراهمشدن زیرساختهای لازم، زمینه آغاز فعالیت رسمی آن مهیا شده است. همچنین آیین افتتاح این موزه در هفته میراثفرهنگی اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
موزه رفوگری بابلسر بهعنوان نخستین موزه تخصصی این حوزه در جهان، با تمرکز بر معرفی ابزارها، آثار، شیوههای سنتی رفوگری و روند تحول این هنر شکل گرفته و نقش مهمی در حفظ و انتقال این دانش بومی ایفا خواهد کرد.
این موزه ظرفیت تبدیلشدن به مرکزی برای آموزش، پژوهش و توسعه گردشگری فرهنگی را دارد و میتواند به یکی از موزههای شاخص و منحصربهفرد کشور تبدیل شود.
در همین ارتباط، حمیدرضا اکبری، مؤسس و مدیر موزه رفوگری بابلسر، با بیان اینکه رفوگری صرفاً یک مهارت فنی نیست، اظهار کرد: این هنر بخشی از دانش بومی و سبک زندگی ایرانیان است که در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و ایجاد این موزه تلاشی برای ثبت، مستندسازی و انتقال تجربه استادکاران به نسلهای آینده بهشمار میرود.
بررسی روشهای توسعه گردشگری در نشست ستاد گردشگری شهرداری
در این هفته رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با دبیران گردشگری منطقه۴نشستی برگزار کرد و در آن مسائلی از جمله روشهای توسعه گردشگری و تبلیغات مناسب برای جذب گردشگران با محوریت خدمت به شهروندان بررسی شد.
اداره گردشگری منطقه ۴ از برگزاری نشست صمیمی امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران بهمراه حمید رضا عموزاده معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه ۴ با دبیران گردشگری محلات بیست گانه به منظور بررسی و تبادل نظر درباره راهکارها و برنامههای مناسب برای توسعه و بهبود صنعت گردشگری در منطقه ۴خبر داد.
در این نشست، مسائلی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری، شناسایی و روشهای توسعه گردشگری و تبلیغات مناسب برای جذب گردشگران با محوریت خدمت به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، همچنین بر اهمیت و شناسایی پتانسیل های منطقه۴ در حوزه گردشگری مورد تاکید قرار گرفت.
پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی برای پرداخت یارانه دولت به سفر کارمندان
سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی درباره مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و عملکرد صرافیها اظهار داشت: بهمنظور تعریف مسیر رسمی پیگیری موضوع، لازم است نامهای مستند، دقیق و مستدل از سوی معاونت گردشگری و با استنادهای قانونی تهیه و به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، در تماس تلفنی با محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مشکلات مطرحشده از سوی فعالان گردشگری را منتقل کرد.
در ادامه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیشنهاد کرد متن قانونی قابل دفاع و منطبق با واقعیتهای حوزه گردشگری تدوین و برای طرح در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شود.
صالحیامیری با اشاره به نقش راهبردی سفر در ارتقای نشاط اجتماعی، تعادل روانی جامعه و گردش اقتصادی کشور، اقدامات وزارتخانه برای تحریک تقاضای سفر و تقویت بازار داخلی گردشگری را تشریح کرد.
وی از مذاکرات انجامشده با جامعه هتلداران برای اعمال تخفیف پنجاهدرصدی اقامت و همچنین پیشنهاد وزارتخانه برای پرداخت یارانه پنجاهدرصدی دولت به سفر کارمندان دولتی خبر داد.
مذاکرات با شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات کمبهره سفر نیز از دیگر اقدامات اشارهشده از سوی وزیر بود.
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