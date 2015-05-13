تمام پروژه های گردشگری گلستان به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های استان از اجرای طرح و برنامه های تنوع در حوزه گردشگری برای سال جاری خبر داد و گفت: ۱۰۰درصد پروژه های حوزه گردشگری به بخش خصوصی واگذار می شود.

این مسئول گلستانی با تاکید بر این نکته که نمی خواهیم نگاه حاکمیتی به فعال سازی پروژه های گردشگری داشته و مسقیم در این موضوع دخیل باشیم، افزود: بخش خصوصی در این حوزه فعال خواهد شد.

کریمی از برگزاری همایش کشوری تورهای مسافرتی، خرداد ماه سال جاری در استان خبر داد و اظهار کرد: گلستان در این همایش میزبان۱۲۰ تور در استان خواهد بود.

به گفته وی، در این ایام مدیران تور از تمام نقاط استان بازدید می کنند تا پس از آن به عنوان سفیری به استان های خود بازگشته و گردشگران زیادی را راهی این منطقه کنند.

وی با تاکید بر پیگیری ساخت پروژه های هتل سازی و سایر مراکز اقامتی، افزود: با مشارکت بخش خصوصی در این بخش ۶ تا ۷ درصد یارانه تسهیلات به فعالین این حوزه تعلق خواهد گرفت که این امر کمک زیادی برای آنها به شمار می رود.

کریمی ادامه داد: در هتل سازی حرکت رو به رشدی داریم چرا که اکنون از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه استان به ساخت هتل و مراکز اقامتی اقدام کرده اند.

آمار اقامت مسافران در گلستان نگران کننده است

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که سهم ما از گردشگری کشور ۳۰۴ نفر اقامت در سال جاری بوده، افزود: این رقم قدری برای ما نگران کننده است چراکه می توان گفت تقریبا اقامت مسافر در استان نداریم.

وی پیگیری پروژه آشوراده، سواحل بندگز، ترکمن و گمیشان، پارک ملی گلستان، موزه روستایی و موزه باستان شناسی را از برنامه های میراث فرهنگی در سال ۹۴ دانست و گفت: بهره برداری از این پروژه ها تاثیر زیادی در ماندگاری مسافر خواهد داشت.

وی با بیان این که از نظرتعیین حریم آثار و بناهای تاریخی ۳۱ را در کشور داریم، گفت: نبود حریم ثبت اثر یکی از عوامل تعدی به بناهای تاریخی است.

کریمی با بیان این نکته که امسال توجه این اداره به تعیین حریم آثار تاریخی خواهد بود، افزود: در بودجه سال ۹۴ اعتباری برای این بخش در نظر گرفته می شود.

وی تعیین حریم بناهای تاریخی را کمکی در پیگیری های قضایی برای آثار دانست و تصریح کرد: با مشخص شدن حریم آثار ثبت شده براحتی می توان به لحاظ قضایی موارد تخلف را پیگیری کرد.

کریمی در توضیح فعالیت موزه های استان، گفت: هشت موزه به لحاظ اسمی در استان داریم اما به عنوان فعال ترین موزه در استان می توان تنها از کاخ موزه و موزه صنایع دستی نام برد.

وی با بیان این نکته که سایر موزه های استان اقبال لازم را ندارند، افزود: برای برخی از موزه ها شاید نتوانستم شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که از آنها به خوبی استقبال شود.

این مسئول استانی بخش از موزه های استان را دارای مشکل دانست و گفت: به دنبال رسیدن به یک جمع بندی کامل برای مباحث امنیتی این موزه ها هستیم ضمن اینکه امکان ساختاری باید به درستی در این موزه ها فراهم شود.

وی راه اندازی موزه روستایی در استان را یک ظرفیت خوب در حوزه گردشگری اعلام کرد و گفت: موزه روستایی گلستان به عنوان دومین موزه بزرگ کشور و حتی خاورمیانه به شمار می رود که خرداد ماه سال جاری با حضور مدیران ارشد کشوری افتتاح می شود.

کریمی راه اندازی موزه بزرگ باستان شناسی در گنبد را از دیگر برنامه های اداره میراث فرهنگی گلستان دانست و تصریح کرد: این موزه یکی از بزرگترین موزه های باستان شناسی شرق کشور خواهد بود.

وی پارک جنگلی گلستان را ظرفیتی خوبی برای جذب مسافر دانست و گفت: یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اعتبار برای این پارک ملی در نظر گرفتیم تا با ایجاد یک امکانات مناسب فضای مناسبی در بخش گردشگری ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از راه اندازی سایت بازدید حیات وحش در پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: با این اقدام گردشگران زیادی جذب استان خواهند شد.

وی با تاکید بر این نکته که حفظ جنگل یکی از اهداف اصلی میراث فرهنگی به شمار می رود، افزود: به هیچ عنوان تردد و پارک خودرو در پارک ملی گلستان انجام نخواهد شد چراکه نمی خواهیم کوچکترین خدشه ای به این منطقه وارد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان فعال کردن انجمن حامیان میراث فرهنگی را از برنامه های هفته میراث فرهنگی اعلام کرد و گفت: با راه اندازی انجمن حامیان میراث فرهنگی در هر روستا سه نفر به عنوان عضو این انجمن در حوزه میراث فرهنگی فعالیت می کنند.

کریمی ادامه داد: با فعال شدن این انجمن جمعیت چند هزار نفری با عنوان حامیان میراث فرهنگی در تمام نقاط استان فعالیت می کنند که این نقطه قوتی برای حفظ و صیانت از آثار و بناهای تاریخی خواهد بود.

بافت تاریخی شهر گرگان را یک ظرفیت برای جذب گردشگر است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بافت تاریخی شهر گرگان را یک ظرفیت برای جذب گردشگر دانست و گفت: تاکنون ظرفیتی که منجر به ماندگاری مسافر در استان شود را نداشتیم با توجه به ظرفیت بافت می توان در این بخش موفق بود.

وی در توضیح وضعیت یگان حفاظت میراث فرهنگی، گفت: اینکه در بخش یگان حفاظت توان لازم نبود را قبول دارم زیرا نیروهای یگا حفاظت در گذشته به بدنه اداری منتقل شده بودند.

کریمی ادامه داد: در سه ماه آینده یگان حفاظت در بحث کیفی شدن نیروها و تجهیز افراد و متحول خواهد شد ضمن اینکه سعی داریم که تقویت مکان یگان حفاظت هم تقویت شود.