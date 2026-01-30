قریشی: تهدید رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با محکومیت اظهارات توهین‌آمیز و تهدید رئیس‌جمهور آمریکا علیه رهبر معظم انقلاب، گفت: اهانت و تهدید رهبر انقلاب به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و این سخنان، اوج جسارت و دشمنی آشکار با ملت ایران است.

وی با اشاره به قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا گفت: این اقدام یک افترا و دروغ آشکار است؛ سپاه، نهادی برخاسته از متن مردم و مدافع امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

امام جمعه ارومیه در ادامه گفت: این در حالی است که رژیم صهیونیستی با وجود ارتکاب جنایات گسترده علیه مردم مظلوم فلسطین، از نظر آمریکا و هم‌پیمانانش تروریست محسوب نمی‌شود و این نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه و نگاه ابزاری آنان به مفهوم تروریسم است.

وی ادامه داد: علت این رفتارهای خصمانه، قدرت بالای نظامی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است؛ دشمنان وقتی نمی‌توانند در میدان عمل کاری از پیش ببرند، به جنگ روانی و توهین و افترا زنی روی می‌آورند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که علت اصلی انقلاب سال ۵۷، دین و تبعیت از ولایت بود و همین مؤلفه‌ها ضامن تداوم انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه جشن نیمه شعبان و ولادت امام عصر(عج) افزود: نیمه شعبان باید با عظمت برگزار شود و در رفتار و رعایت حرمت‌ها نشان دهیم که منتظر امامی هستیم که عالم را سرشار از عدل و داد خواهد کرد.

امام جمعه ارومیه در سخنانی با اشاره به مفهوم «انتظار واقعی» اظهار کرد: باید منتظر حقیقی باشیم و با تبعیت از ولی‌فقیه در مسیر خواسته‌های امام زمان(عج) حرکت کنیم؛ چرا که انتظار، تنها در شعار خلاصه نمی‌شود و باید در رفتار و موضع‌گیری اجتماعی متجلی باشد.

حجت الاسلام قریشی همچنین با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان(عج) خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح با هوشیاری و بصیرت کامل، در مسیر تأمین امنیت کشور جانفشانی می‌کنند و امنیت امروز جامعه مرهون ایثار آنان است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نامگذاری سالروز ولادت حضرت علی‌اکبر(ع) به نام «روز جوان» گفت: جوانان باید حضرت علی‌اکبر(ع) را الگوی خود قرار دهند و قدر دوران جوانی را بدانند، چرا که این مقطع، یکی از بهترین و ارزشمندترین نعمت‌های الهی در زندگی انسان است.