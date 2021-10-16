۳۳عنوان برنامه بزرگداشت هفته وحدت در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر فعال آذر، ظهر شنبه در جلسه ستاد دائمی تبیین معارف انقلاب اسلامی که با موضوع برنامه‌های گرامیداشت هفته وحدت برگزار شد در تشریح برنامه‌های هفته وحدت اظهارکرد: امسال در طول هفته وحدت ۳۳ برنامه در مرکز استان و شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به توجه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی به پیروان سایر ادیان و مذاهب، افزود: دشمن شیعه و سنی مشترک است و تاکید بر آن موجب وحدت می‌شود و امروز همه با هم باید در جهت شناخت دشمن واحد متحد باشیم.

مدیر دفتر مرکز اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به برادران اهل سنت بی‌نظیر است اما این خدمات با هدف ایجاد تفرقه در کشور به درستی بیان نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این نشست بر اهمیت و ضرورت تقویت وحدت و همدلی در بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه مسئولان تاکید کرد و افزود: انتظار می‌رود مباحث و برنامه‌هایی که در هفته وحدت برگزار می‌شود با انسجام و همدلی بیشتری برگزار شود.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: در آذربایجان غربی مسئله وحدت به صورت مطلوب شکل گرفته و از جایگاه خوبی نیز برخوردار است بنابراین باید همگی دست به دست هم دهیم تا این همدلی را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمنان به این وحدت خدشه وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی عنوان کرد: از برگزار کنندگان برنامه‌های وحدت در استان انتظار می‌رود در سال جاری نقص‌هایی که در برنامه‌های سال‌های گذشته بود را رفع کنند.

حجت الاسلام قریشی به اهمیت وحدت و همدلی در بین مسئولان اشاره و گفت: مدیرانی که اهل وحدت نیستند باید از جایگاه خود کناره گیری کنند.

سردار حبیب شهسواری، فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به حساسیت موضوع وحدت در استان گفت: همزمان با هفته وحدت سپاه شهدا استان هم برنامه‌های مختلفی برگزار خواهد کرد.

حجت الاسلام خدایاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری در هفته وحدت در واحدهای شهرستانی این اداره کل خبر داد.