قریشی: آذربایجان غربی الگوی ثبات همدلی و بصیرت در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی جمعه شب در در گردهمایی طلاب این استان، با اشاره به ویژگی‌های ممتاز این استان در حوزه همگرایی علما، مسئولان و نیروهای امنیتی، تأکید کرد: آذربایجان غربی به برکت مجاهدت عالمان دینی، تدبیر مسئولان و ایثار نیروهای انتظامی و امنیتی، از پیچیده‌ترین فتنه‌ها و حوادث با موفقیت عبور کرده و امروز به الگویی از ثبات، همدلی و بصیرت تبدیل شده است.

وی نخستین ویژگی ممتاز استان را همدلی، هماهنگی و صمیمیت علما دانست و گفت: علما و روحانیت آذربایجان غربی در فضایی آکنده از برادری و انسجام فعالیت می‌کنند و این نعمت بزرگی است که باید قدر آن دانسته شود؛ چرا که وحدت علما همواره پشتوانه آرامش و هدایت جامعه بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی دومین ویژگی مهم استان را هم‌افزایی و انسجام مسئولان در عرصه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: مسئولان استان در مدیریت حوادث و بحران‌ها با هماهنگی مثال‌زدنی عمل کرده‌اند و توانسته‌اند رویدادهای پیچیده را با تدبیر و عقلانیت مدیریت کنند.



وی با اشاره به برخی حوادث و اغتشاشات سال‌های اخیر تصریح کرد: در حوادثی همچون برخی ناآرامی‌ها و نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه مسئولین امر، خوش درخشیدند، و همچنین به لطف خداوند متعال و با تدبیر نیروهای انتظامی و امنیتی، استان آذربایجان غربی در اغتشاشات اخیر ۱۸ و ۱۹ دی ماه استان بدون تلفات جانی و شهادت هم‌استانی‌ها از این فتنه‌ها عبور کرد که این امر جای تقدیر و تحسین دارد.



حجت‌الاسلام و المسلمین قریشی ادامه داد: در جریان اغتشاشات، بیش از ۸۰۰ نفر از علمای اهل‌سنت با صدور بیانیه، حمایت قاطع خود را از رهبری معظم انقلاب اعلام کردند و همین همدلی و وحدت، موجب شد دشمنان نتوانند به اهداف شوم خود دست یابند؛ این در حالی است که استان آذربایجان غربی به دلیل هم‌مرزی با چند کشور و حضور تهدیدات گروهک‌های تروریستی، از حساسیت امنیتی ویژه‌ای برخوردار است.



وی تأکید کرد: مهم‌ترین عامل موفقیت استان در عبور از این تهدیدات، فعالیت مؤثر نیروهای امنیتی، فرهنگی و دینی بوده است؛ به‌گونه‌ای که در عرصه فرهنگی و تبیینی، اقدامات ارزشمندی انجام شده و ما در این مسیر مدیون تلاش علما، روحانیت و مسئولان امر هستیم.



نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه حضور در مسیر تبلیغ دین از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است، گفت: خداوند متعال توفیق بزرگی به طلاب و علما عطا کرده که در مسیر تبلیغ دین و معارف اهل‌بیت (ع) گام برمی‌دارند؛ مسیری که ارزش آن در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: «مِدَادُ العُلَماءِ أفضَلُ مِن دِماءِ الشُّهَداء» مرکب عالمان از خون شهیدان برتر است؛ و این افتخار بزرگی است که انسان در قیامت در زمره عالمان محشور شود، مشروط بر آنکه در این مسیر با استقامت و اخلاص حرکت کند.



حجت‌الاسلام و المسلمین قریشی با قدردانی از مجاهدت نیروهای انتظامی و امنیتی گفت: در جریان فتنه‌ها، بسیاری از نیروهای انتظامی ماه‌ها به خانه‌های خود بازنگشتند و با ایثار و ازخودگذشتگی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند؛ از این‌رو طلاب باید در مقایسه با این فداکاری‌ها، با جدیت بیشتری به تحصیل علم و فعالیت تبلیغی بپردازند.



وی با اشاره به سختی‌های مسیر تبلیغ افزود: اگرچه طلاب با مشکلاتی مواجه هستند، اما باید توجه داشت که عرصه تبلیغ دین در دوران معاصر، در مقایسه با گذشته، از ظرفیت‌ها و امکانات بیشتری برخوردار است. نگاهی به تاریخ علمای سلف و مصائب اهل‌بیت (ع)، از عاشورا تا ابتلائات حضرت موسی با قوم بنی‌اسرائیل، نشان می‌دهد که تبیین دین همواره با سختی‌های فراوان همراه بوده است.



نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت توکل و تلاش هم‌زمان گفت: مبلغ دین باید ایستادگی کند، به خدا توکل داشته باشد و در عین حال از سعی و تلاش غافل نشود