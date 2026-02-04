ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز و کندوان

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، حد فاصل سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

وی افزود: همچنین در محور هراز، در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به شرایط جوی حاکم بر محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: بارش پراکنده برف در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه مشاهده می‌شود و در این مسیرها پدیده مه‌گرفتگی نیز وجود دارد که می‌تواند دید رانندگان را کاهش دهد.

صادقی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی از ظهر روز سه‌شنبه آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، با احتیاط در این محورها تردد کنند.