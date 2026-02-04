به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک صبح چهارشنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد بر ضرورت تمرکز بر رفع موانع زیرساختی و احیای ظرفیتهای خاموش این استان تأکید کرد.
وزیر صمت با اشاره به جایگاه دهم یزد در ارزش افزوده کشور با سهم ۲.۶ درصدی در کشورر، گفت: سهم بخش صنعت در یزد نیز ۴۳ درصد است و سهم کشاورزی در اشتغال استان نیز تقریباً معادل میانگین کشوری حدود ۱۳ درصد برآورد شد که در شرایط کمآبی قابل تقدیر است.
وی بزرگترین چالش بخش معدن را غیرفعال بودن نیمی از منابع آن دانست و بیان کرد: از مجموع ۸۷۷ معدن استان، حدود ۴۵ درصد نیمهفعال یا کاملاً غیرفعال هستند و فعالسازی این منابع باید در دستور کار اولیه قرار گیرد.
اتابک همچنین وضعیت تجهیزات معدنی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود پیشرفت ۲۰ درصدی در نوسازی صنایع معدنی، همچنان نزدیک به ۸۰ درصد معادن استان با ماشینآلات قدیمی کار میکنند که این امر به طور جدی بهرهوری را کاهش داده است.
وی در ادامه به دستاوردهای بزرگ در صنعت فولاد، از جمله رسیدن به ظرفیت تولید ۵۴ میلیون تن، اشاره کرد و گفت: مشکلات زیرساختی نظیر کمبود برق و آب، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
وزیر صمت تصریح کرد: واحدهای فولادی به دلیل این محدودیتها، تنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ روز در سال با ظرفیت اسمی کار میکنند، در حالی که تعهدات سالانه نیروی انسانی خود را دارند و حمایت از این صنعت حیاتی است.
اتابک ادامه داد: صنعت یزد نقش مؤثری در اشتغال منطقه ایفا کرده است، به طوری که نرخ بیکاری استان با ۶ درصد، پایینتر از نرخ ۷.۶ درصدی کشور قرار دارد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به ۴۵۰۰ طرح نیمهتمام در استان، از تعیین اولویت برای تکمیل ۱۵۴ پروژهای خبر داد که پیشرفت فیزیکی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد دارند.
وی تصربح کرد: توقف این پروژهها به منزله هدر رفت سرمایههای ملی است و تکمیل آنها منافع چشمگیری برای اقتصاد یزد به همراه خواهد داشت.
اتابک به جایگاه یزد به عنوان یکی از قطبهای اصلی نساجی ایران اشاره کرد و از خودکفایی کشور در تولید پارچه و جلوگیری از واردات در این حوزه خبر داد.
یزد - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۰ درصد معادن از ماشینآلات فرسوده استفاده میکنند که این امر بهرهوری را کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک صبح چهارشنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد بر ضرورت تمرکز بر رفع موانع زیرساختی و احیای ظرفیتهای خاموش این استان تأکید کرد.
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