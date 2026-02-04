به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، صبح چهارشنبه، در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالشهای موجود در بخش صنعت و معدن، بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازی و حرکت جدی به سوی خودکفایی تأکید کرد.
وی ضمن گرامیداشت میلاد حضرت امام زمان (عج)، ساماندهی دقیقتر معادن و صنایع استان را از وظایف مهم وزارت صنعت دانست و گفت: یزد از ظرفیتهای گسترده معدنی و صنعتی برخوردار است، اما این توان بالقوه هنوز به نفع مردم استان بهرهبرداری کامل نشده است.
آیتالله ناصری تصریح کرد: صنایع باید بیش از پیش در خدمت توسعه اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه قرار گیرند و منافع اقتصادی آنها برای مردم یزد ملموس شود.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن حقوق مردم در بهرهبرداری از معادن افزود: منابع طبیعی و صنعتی استان نباید موجب آسیب زیستمحیطی برای مردم شوند، در حالیکه سود حاصل از آنها نصیب گروههای دیگر شود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد، با اشاره به وابستگی برخی صنایع کشور به خارج، خودکفایی را نیاز حیاتی اقتصاد دانست و بر ضرورت پیوند دانش فنی و توان علمی شرکتهای دانشبنیان با چرخه تولید تأکید کرد.
ناصری همچنین با انتقاد از وضعیت بلندمدت صنعت خودرو در ایران گفت: با وجود نیمقرن فعالیت، این صنعت هنوز درگیر مشکلات ساختاری است و نتوانسته استقلال واقعی به دست آورد.
آیتالله ناصری خواستار اقدام جدی برای افزایش کیفیت، تنوع محصولات و کاهش وابستگی ارزی شد.
وی توجه به صنایع با سود کمتر نظیر پوشاک را یکی از الزامات توسعه متوازن خواند و افزود: تمرکز صرف بر سودآوری، آسیبهایی به ساختار صنعتی کشور وارد کرده و باید سرمایهگذاریها به صورت عدالتمحور و مبتنی بر نیاز جامعه از جمله صنعت نساجی با سود کمتر هم هدایت شود.
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