حضور هادی ساعی در جلسه هیئت اجرایی تکواندو آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت اجرایی تکواندو آسیا به ریاست «سانگ جین کیم» و سایر اعضا از جمله هادی ساعی رئیس پیشین فدراسیون تکواندو کشورمان در حاشیه رقابت های بین المللی امارات در فجیره برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نحوه کسب سهمیه برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بحث و بررسی شد. رقابت های فوق برای اولین بار قرار است در چهار وزن برگزار شد و کشورهای آسیایی برای حضور در این رقابت ها می بایست سهمیه لازم را کسب کنند.

در سالهای گذشته مسابقات قهرمانی آسیا در شش وزن برگزار می شد، ولی در رقابت های پیش رو هر کشور می تواند در هر هشت وزن نمایندگان خود را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کرده و تکواندوکارانی که در چهار وزن المپیکی موفق به کسب مدال شده و سه نفری که در رتبه های پنجم تا هفتم قرار می گیرند، سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را کسب خواهند کرد.

در جلسه فوق همچنین درخواست برخی کشورها برای میزبانی چند تورنمنت بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه جلسه بعدی هیئت اجرایی در حاشیه رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.