مازندران رتبه اول مکانیزاسیون کشاورزی را دارد

اسدالله تیموری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سالهای اخیر توسعه و پیشرفتهای معناداری در بخشهای مختلف استان رقم خورده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین این حوزهها، مکانیزاسیون و تجهیز بخش کشاورزی به ادوات و ماشینآلات نوین است که رشد بیش از ۱۵۰۰ درصدی در خرید ادوات کشاورزی را شاهد بودهایم.
وی افزود: این جایگاه نتیجه حمایتها و تسهیلات دولت در کنار مشارکت مؤثر بخش خصوصی است و نشان میدهد سرمایهگذاری در استفاده از ماشینآلات و ابزارهای نوین کشاورزی بهعنوان یکی از الزامات حرکت به سمت کشاورزی مدرن، در مازندران بهخوبی در حال انجام است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش راهبردی استان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: مازندران علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی، مرکبات و کیوی مورد نیاز کشور، ظرفیت صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی را نیز دارد.
تیموری با اطمینانبخشی به شهروندان استان تصریح کرد: از نظر کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن، شکر و همچنین اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، ذخایر کاملاً مناسبی در استان وجود دارد و حداقل برای سه ماه آینده بدون مشکل پاسخگوی نیاز مردم خواهیم بود.
وی ادامه داد: ذخیره برنج استان مازندران حدود ۵۰۰ هزار تن است که رقم بسیار مطلوبی محسوب میشود. همچنین مرکبات شب عید تقریباً بهطور کامل خریداری شده و با انجام اقدامات حمایتی، حدود ۸ هزار تن مرکبات برای تنظیم بازار تهران و چهار استان بزرگ کشور تأمین خواهد شد.
تیموری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۵۰ تن مرکبات نیز در انبارها و سورتینگهای استان ذخیره شده که این موضوع نویدبخش مدیریت بازار بدون التهاب و نوسان قیمتی در ماههای پایانی سال است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، مردم استان و سایر نقاط کشور میتوانند با آرامش خاطر، تأمین کالاهای اساسی و میوه شب عید را در ماههای پیش رو تجربه کنند.
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