هشدار نارنجی هواشناسی در زنجان صادر شد؛فعالیت سامانه بارشی تا فردا

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، گفت: بر اساس تحلیل دادههای هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز غالباً ابری خواهد بود و بهتدریج با ورود یک سامانه بارشی به استان، شرایط ناپایدار جوی در اغلب مناطق حاکم میشود.
وی افزود: این سامانه بارشی از امروز وارد استان شده و تا صبح روز پنجشنبه در استان فعال خواهد بود که طی این مدت، افزایش سرعت وزش باد تا آستانه نسبتاً شدید پیشبینی میشود. همچنین در این بازه زمانی شاهد بارش باران و برف در سطح استان خواهیم بود و در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان تصریح کرد: در نواحی مرتفع و سردسیر، بارشها عمدتاً بهصورت برف خواهد بود و با توجه به تشدید وزش باد، احتمال وقوع کولاک برف، کاهش دید افقی و بروز اختلال در تردد جادههای کوهستانی دور از انتظار نیست.
رحماننیا ادامه داد: با توجه به شدت فعالیت این سامانه بارشی و اثرات آن، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است و از شهروندان، بهویژه رانندگان، کوهنوردان و بهرهبرداران بخش کشاورزی درخواست میشود توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و از انجام فعالیتهای پرخطر در این مدت خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: با خروج تدریجی این سامانه، دمای هوا صبح روز پنجشنبه در اغلب مناطق استان زنجان با کاهش همراه خواهد شد که میتواند موجب یخبندان، بهویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان شود.
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