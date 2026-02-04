عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر در ارتفاعات استان از جمله محور درازنو، جاده گرگان–شاهرود، محور افراتخته علی‌آباد و جاده خوش‌ییلاق شاهد بارش برف هستیم و در مناطق پایین‌دست نیز بارندگی ادامه دارد که باعث لغزندگی شدید سطح جاده‌ها شده است.

وی افزود: عوامل راهداری در شهرستان‌های برف‌گیر و بارانی به‌صورت کامل مستقر هستند و در محورهایی که شرایط ایجاب کند، عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی در حال انجام است. خوشبختانه در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است، اما تردد در مسیرهای کوهستانی فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر خواهد بود.

مصدقی با هشدار نسبت به تشدید بارش‌ها بیان کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، شدت و گستردگی بارش‌ها از عصر امروز افزایش می‌یابد و به‌ویژه امشب تا بامداد فردا پنجشنبه شرایط جوی ناپایدارتر خواهد شد، بنابراین رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان ادامه داد: در مجموع ۲۰۴ نفر از راهداران استان به‌صورت مستقیم درگیر عملیات زمستانی هستند و بخشی از نیروها نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، وارد چرخه عملیات شوند.

وی با اشاره به مصرف قابل توجه شن و نمک در زمستان امسال خاطرنشان کرد: با وجود بارش‌ها و شرایط جوی، تاکنون مشکل خاصی در محورهای استان گزارش نشده و تلاش می‌کنیم با حضور مستمر نیروها، ایمنی تردد کاربران جاده‌ای حفظ شود.