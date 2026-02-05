اغلب لوازم تحریرها، تولید داخل است هرچند با نشان خارجی عرضه شوند

محمدجعفر کبریایی تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تنوع محصولات در این صنعت گفت: با توجه به گستردگی و تنوع مخاطبان در این حوزه، ارائه تنوع محصول می‌تواند به انتخاب بهتر مخاطب و توسعه بازار کمک کند.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن دامنه وسیع مخاطبان و تفاوت در نیازها و سلیقه‌ها، پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از این نیازها ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین تنوع محصول اقدامی نامطلوب ارزیابی نمی‌شود. در حال حاضر نیز محصولی در دست تولید است که مشابه خارجی دارد.

این تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار گفت: در حوزه لوازم تحریر، کشور به میزان قابل توجهی به خودکفایی نزدیک شده است، اگرچه هنوز مواردی از قاچاق نیز مشاهده می‌شود. در بخش‌هایی مانند پاک‌کن، تراش و مداد رنگی، اغلب محصولات موجود در بازار تولید داخلی هستند و توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شوند، هرچند ممکن است برخی با نشان‌های خارجی عرضه شوند.

وی یادآور شد: در بخش خودکار نیز سهم عمده بازار در اختیار تولیدات داخلی است. ابزارهایی مانند نقاله نیز عمدتاً داخلی هستند. در بخش محصولات هنری مانند انواع رنگ‌ها نیز با رشد مناسبی روبه‌رو بوده‌ایم و تولید داخلی در حال گسترش است، اگرچه محصولات خارجی نیز در بازار حضور دارند. در زمینه روان‌نویس‌ها، تولید داخلی هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد، اما امید است تولیدکنندگان به این سمت حرکت کنند.

کبریایی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا به خودکفایی کامل رسیده‌ایم، گفت: در صورت بسته شدن مرزها، نیازهای عمومی جامعه تأمین خواهد شد. ممکن است تنها قشری که به دنبال برندهای خاص و گران‌قیمت خارجی هستند با محدودیت مواجه شوند، اما نیازهای عمده مردم برطرف می‌شود.

وی افزود: در حوزه لوازم طراحی و محصولات فرهنگی نیز تولیدات داخلی به طور جدی وجود دارد. به عنوان مثال، در مشهد شاهد تولید محصولات متنوع با محوریت امام رضا(ع) بوده‌ام که با استقبال خوبی از سوی زائران و مردم مواجه شده است. این امر نشان‌دهنده اقبال عمومی به محصولات بومی با هویت فرهنگی است.

این تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار اظهار کرد: درباره تأثیر تنوع محصول بر تمرکز، به نظر می‌رسد بازار در حال پاسخگویی به این تنوع است. باید توجه داشت که در حوزه واردات و تحت تأثیر فرهنگ غرب، تنوع محصولات بالاست و رسانه‌ها نیز به ایجاد نیاز می‌پردازند. بنابراین، لازم است با طراحی بومی و ارائه محصولات جدید، به نیازهای ایجادشده پاسخ داده شود.

وی بیان کرد: در بخش‌هایی مانند اسباب‌بازی نیز این رویکرد مورد توجه قرار گرفته و باید ادامه یابد. اگر تولیدکنندگان بتوانند محصولات باکیفیت ارائه دهند، در ذهن مخاطب جایگزین خواهند شد. در نهایت، موفقیت در گرو پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان است.

کبریایی گفت: رسانه‌ها باید تلاش کنند تا اهمیت خرید کالای ایرانی را به مردم توضیح دهند و گزینه‌های مناسب‌تر برای سبک زندگی ایرانی را معرفی کنند. بسیاری از والدین ممکن است ندانند که وجود تصاویر یا شخصیت‌های غربی روی دفترها و لوازم شخصی کودکان می‌تواند بر تربیت آن‌ها تأثیر داشته باشد. بنابراین، رسانه‌ها می‌توانند با آگاه‌سازی خانواده‌ها در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.