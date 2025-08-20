پایان سلطه واردات؛ سهم ۸۰ درصدی تولید داخل در بازار لوازم التحریر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خیابان‌های منتهی به بازار لوازم‌التحریر شلوغ‌تر از همیشه است. دفترها و خودکارهای رنگارنگ پشت ویترین‌ها چشم رهگذران را می‌گیرد، اما امسال تفاوتی در سبد خرید خانواده‌ها دیده می‌شود؛ سهم محصولات ایرانی در میان خریدها پررنگ‌تر شده است. بررسی میدانی نشان می‌دهد که قیمت رقابتی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، موجب شده بسیاری از خریداران به سراغ برندهای ایرانی بروند. برای بررسی دقیق‌تر این روند، با یکی از بزرگ‌ترین مراکز پخش لوازم التحریر کشور گفت‌وگو کرده‌ایم..

سهم تولید داخلی در بازار لوازم تحریر

بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان این حوزه نشان می‌دهد که گرایش بازار به سمت محصولات داخلی رو به افزایش است. در همین زمینه، چرخابی، مدیرعامل یکی از بزرگ ترین عمده فروشی لوازم تحریر کشور، می گوید: سهم تولید داخلی در سبد کالای ما حدود ۸۰ درصد است.

وی با اشاره به تغییر ترکیب بازار در سال‌های اخیر افزود: اگرچه پیش‌تر بخش عمده بازار وابسته به واردات بود، اکنون آمار حکایت از رشد چشمگیر محصولات داخلی دارد. طبق گزارش‌های رسمی، در دهه ۹۰ حدود ۸۵ درصد بازار نوشت‌افزار از واردات تأمین می‌شد و تنها ۱۵ درصد تولید داخل بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

چرخابی با تأکید کرد بر اینکه تغییر در نتیجه بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید داخل به دست آمده؛ خاطرنشان کرد: تولید داخلی باعث کاهش هزینه‌ها شده است؛ چرا که حذف هزینه‌های ارزی و لجستیکی، قیمت تمام‌شده را پایین آورده است.» کارشناسان نیز افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل گرایش مصرف‌کنندگان به محصولات بومی با قیمت مناسب‌تر عنوان می‌کنند.

کیفیت و طراحی لوازم تحریر ایرانی

ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز از عوامل اصلی افزایش سهم بازار عنوان می‌شود. جناب چرخابی در این باره اظهار کرد: کیفیت محصولات نوشت‌افزار ایرانی در سال‌های اخیر به سطحی رسیده که توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش تنوع در جذب مشتری افزود: طرح‌ها و رنگ‌های نوشت‌افزارهای ایرانی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری متنوع‌تر شده و همین امر باعث افزایش استقبال مصرف‌کنندگان شده است.

یکی از خرده فروشان باسابقه بازار تهران نیز در این گفت‌وگو تصریح کرد: هر سال طراحی نوشت‌افزارهای داخلی به‌روزتر می‌شود و امسال دفترهای رنگی و طرح‌دار ایرانی با استقبال بیشتری روبه‌رو شده‌اند.» به گفته فعالان بازار، این تنوع و نوآوری در ظاهر محصولات، نقش مهمی در جلب توجه دانش‌آموزان و والدین به کالاهای ایرانی ایفا کرده است.

برندهای ایرانی که سهم بازار لوازم تحریر را تغییر دادند

تنوع و کیفیت بالای لوازم‌التحریر ایرانی تنها در اعداد و آمار قابل مشاهده نیست، بلکه پشت این موفقیت، نام‌ها و برندهایی قرار دارد که طی سال‌ها با سرمایه‌گذاری در طراحی، مواد اولیه و خدمات، جایگاه خود را در بازار داخلی و حتی منطقه‌ای تثبیت کرده‌اند. در ادامه به معرفی شماری از این برندها و ویژگی‌های شاخص آن‌ها می‌پردازیم.

۱. آریا

برند آریا با بیش از ۵۰ سال سابقه درخشان در تولید لوازم‌التحریر، محصولات آموزشی و هنری، همواره به عنوان یک نماد اعتماد و کیفیت در ذهن مصرف‌کنندگان ایرانی نقش بسته است. این برند با تکیه بر دانش فنی و تجربه متخصصان خود، همواره در تلاش بوده است تا محصولاتی با کیفیت بالا، طراحی جذاب و مطابق با استانداردهای جهانی تولید کند.

۲. پاپکو

شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک با نام تجاری پاپکو در سال ۱۳۶۳ با توجه به نیاز اقشار فرهنگی جامعه به منظور مدیریت اسناد و مدارک علمی و آموزشی و با هدف تولید انواع لوازم‌التحریر اداری، سمیناری، مدیریتی و دانشجویی تاسیس گردید. پاپکو با سرلوحه قراردادن کیفیت عالی، قیمت مناسب و رضایت مشتری هم‌اکنون به عنوان یکی از تولیدکنندگان مورد اعتماد ایرانی در میان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مراکز علمی و فرهنگی به شمار آمده و از محبوبیت خاصی برخوردار است.

۳. پنتر

پنتر برندی ایرانی است که خلاقیت در طراحی و بسته‌بندی محصولات را جهت رقابت با برندهای خارجی به گونه‌ای عالی به ثمر رسانده است. یکی از دلایل شهرت این برند، طراحی‌های منحصر به فرد و کیفیت بالای محصولات آن است. محصولات پنتر شامل انواع خودکار، ماژیک، مداد و سایر نوشت‌افزارهای کاربردی است.

۴. دات نوت

برند دات نوت در سال ۱۳۹۸ با رویایی ساده اما قدرتمند پا به عرصه وجود گذاشت: خلق دفترهایی که نه تنها ابزار نوشتن باشند، بلکه الهام‌بخش خلاقیت و همراه همیشگی لحظات زندگی باشند. این برند ایرانی با تمرکز بر کیفیت بی‌نظیر، طراحی‌های چشم‌نواز و تنوع محصولات، به سرعت به یکی از نام‌های محبوب و مورد اعتماد در صنعت دفتر و لوازم‌التحریر تبدیل شده است.

۵. پیل

برند پیل با بیش از چندین دهه تجربه ارزشمند و همراهی شما عزیزان از سال ۱۳۵۴، افتخار دارد که در خدمت اهالی قلم و علاقه‌مندان به نوشت افزار باشد. این برند با ارائه مشاوره‌های تخصصی و خدمات بی‌نظیر، محیطی را فراهم کرده است که خرید شما از معتبرترین برندهای داخلی و خارجی به تجربه‌ای لذت‌بخش و مطمئن تبدیل شود.

۶. کیان

برند کیان اولین بار در سال ۱۳۹۳ در آبان ماه عرضه تجاری شد تا اولین خودکار با برند ایرانی و تولید تمام ایرانی باشد و جایگزین موفقی برای محصولات گذشته و پرطرفدار خارجی شود. گروه صنعتی صفا با ایجاد شرکت صنعتی قلم خودکار توانست محصولاتی چون خودکار، ماژیک و سایر لوازم‌التحریر را تولید نماید. هم‌اکنون این شرکت با پرسنلی با تجربه و مدرن‌ترین تجهیزات آمادگی تولید ۲۴۰ میلیون عدد خودکار در سال را دارد.

جمع بندی و پیش بینی آینده بازار

گفت‌وگوها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که سهم تولید داخلی لوازم‌التحریر در بازار طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. چرخابی ارتقای کیفیت و تنوع محصولات داخلی را مهم‌ترین عامل این رشد دانست و با اشاره به روند روبه‌رشد این صنعت، آینده‌ای روشن برای آن پیش‌بینی کرد.

وی همچنین اعلام کرد که مجموعه‌ی او آمادگی دارد به فروشندگان تازه‌کار مشاوره تخصصی ارائه دهد تا با کاهش قیمت تمام‌شده، حاشیه سود خود را افزایش دهند و همینطور بتوانند کالاهایی با قیمت‌های رقابتی‌تر، به مشتریان خود ارائه دهند. علاقه‌مندان می‌توانند برای گرفتن راهنمایی از این مجموعه با شماره ۰۳۱۳۲۲۲۱۹۰۰ تماس بگیرند.

