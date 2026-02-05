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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۰

مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی علم‌وصنعت تمدید شد؛ زمان شروع کلاس‌ها

مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی علم‌وصنعت تمدید شد؛ زمان شروع کلاس‌ها

مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی دانشگاه علم و صنعت از پروژه پایانی تا تاریخ ۱۹ اسفند تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: پیرو مصوبه شورای آموزشی، مهلت دفاع از پروژه پایانی دانشجویان مقطع کارشناسی نیز همانند دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی جهت ثبت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ تمدید شد. دفاع انجام شده جزء نیمسال اول ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ منظور خواهد شد.

زمانبندی انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری

ثبت نام اصلی (انتخاب واحد) کلیه ورودی های مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد ناپیوسته / دکترا با هر سال ورود) دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰ صبح آغاز می شود و در سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹ به پایان می‌رسد.

همچنین انتخاب واحد کلیه دانشجویان همچون نیمسال گذشته تنها از منوی پیشخوان خدمت امکان پذیر خواهد بود.

تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ خواهد بود.

کد مطلب 6739707
مهتاب چابوک

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