به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: پیرو مصوبه شورای آموزشی، مهلت دفاع از پروژه پایانی دانشجویان مقطع کارشناسی نیز همانند دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی جهت ثبت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ تمدید شد. دفاع انجام شده جزء نیمسال اول ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ منظور خواهد شد.

زمانبندی انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری

ثبت نام اصلی (انتخاب واحد) کلیه ورودی های مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد ناپیوسته / دکترا با هر سال ورود) دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰ صبح آغاز می شود و در سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹ به پایان می‌رسد.

همچنین انتخاب واحد کلیه دانشجویان همچون نیمسال گذشته تنها از منوی پیشخوان خدمت امکان پذیر خواهد بود.

تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ خواهد بود.