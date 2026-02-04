صالحی: اسناد مالکیت بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی فرحزاد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع اخذ اسناد باقیمانده اراضی موسوم به پلاک ۱۱۶ اصلی فرحزاد، جلسات متعددی با محوریت دادستانی تهران و با حضور مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد.

صالحی ادامه داد: با توجه به تقاضای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر صدور اسناد مالکیت املاک اراضی مربوطه و ارائه نقشه‌های مربوطه به اداره ثبت و املاک سعادت آباد با پیگیری دادستانی تهران و دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه انفال و ثروت‌های عمومی و شهرداری‌ها)، دی ماه سال جاری سند مالکیت قطعه اول مورد درخواست به مساحت بیش از ۷۵ هکتار به نام اداره کل راه و شهرسازی صادر شد.

وی افزود: با اقدامات صورت‌گرفته تاکنون برای بیش از ۲ هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی فرحزاد به ارزش تقریبی ۲۸۷ همت اسناد مالکیت صادر شده است.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: منابع ملی خط قرمز دستگاه قضا بوده و با متجاوزین و متصرفین برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.