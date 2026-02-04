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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

بهره‌برداری از چهارخطه بروجرد - نهاوند طی ایام دهه فجر

بهره‌برداری از چهارخطه بروجرد - نهاوند طی ایام دهه فجر

خرم‌آباد - فرماندار بروجرد از بهره‌برداری از چهارخطه بروجرد - نهاوند طی ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در سخنانی، اظهار داشت: هم‌زمان با دهه مبارک فجر؛ ۱۲۵ پروژه اقتصادی، عمرانی و خدماتی شهرستان بروجرد افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ سه هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان و با اشتغال‌زایی ۱۶۰۰ نفر به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: این طرح‌ها در ۱۴ دستگاه اجرایی در حوزه‌های اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی به بهره‌برداری خواهند رسید.

ولدی، بهره‌برداری از چهارخطه بروجرد - نهاوند، بهره‌برداری از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای غدیر بروجرد بعد از حدود ۲۰ سال، کلنگ‌زنی گلخانه شهید بروجردی در روستای شب ماه را از مهم‌ترین طرح‌های آماده بهره‌برداری و افتتاح در دهه فجر امسال در این شهرستان عنوان کرد

وی بیان داشت: بر اساس سند راهبردی شهرستان، می‌بایست سالانه چهارهزار میلیارد تومان در شهرستان سرمایه‌گذاری شود که باتوجه‌به طرح‌های افتتاح شده در هفته دولت، طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر و طرح‌های آماده کلنگ‌زنی شهرستان، در یک سال گذشته بیش از هشت هزار میلیارد تومان در شهرستان سرمایه‌گذاری شده است.

کد مطلب 6739788

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