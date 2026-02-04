نخستین بخشدار زن در خواف منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سهیلا پورکریم برآباد به عنوان نخستین بخشدار زن در خواف و هفتمین بخشدار زن در خراسان رضوی در سمت بخشدار مرکزی شهرستان خواف منصوب شد.

سهیلا پورکریم برآباد، بخشدار جدید مرکزی خواف مهم‌ترین اولویت‌های خود را تقویت ارتباط مؤثر با مردم و شوراهای اسلامی، ارتقای هماهنگی میان دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پیگیری منظم مطالبات عمومی، حمایت از ظرفیت‌های محلی و توسعه متوازن روستاها، مردم‌محوری و حضور میدانی، توجه ویژه به مسائل اجتماعی، توانمندسازی زنان و جوانان برشمرد.

بخشدار جدید مرکزی خواف افزود: تلاش خواهم کرد تا با رویکردی مشارکت‌محور، شفاف و میدانی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کند.