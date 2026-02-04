به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه جهاد کشاورزی از ستاد استان تا مراکز خدمات کشاورزی در شهرستانها، با هدف خدمترسانی و ارتقای سطح زندگی مردم فعالیت دارند. طبق روال هر ساله، در دهه فجر و هفته دولت، پروژههای مهم این مجموعه بهصورت متمرکز افتتاح میشود.
وی افزود: امسال در استان گلستان، ۷۴ پروژه کشاورزی شامل پروژههای حوزه آب و خاک، باغبانی، طیور، صنایع کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی و توسعه تعاونیهای روستایی آماده بهرهبرداری است. هزارجریبی اظهار کرد: دامنه فعالیت جهاد کشاورزی بسیار گسترده و مرتبط با زندگی مردم، بهویژه روستاییان، است و رونق این پروژهها مستقیماً در معیشت آنها اثرگذار خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از ۷۴ پروژه، ۳۶ پروژه در حوزه آب و خاک شامل مرمت آبندانها، قنوات و انتقال آب از طریق لوله برای کاهش هدررفت و افزایش بهرهوری، اجرا شده است.
وی ادامه داد: از نظر ارزش ریالی، بیشترین پروژهها در حوزه طیور است. گلستان با دارا بودن زنجیره کامل تولید مرغ شامل پرورش، جوجهریزی، تخممرغ و کشتارگاهها، از استانهای برتر کشور محسوب میشود. هزارجریبی افزود: در این ایام، پروژه یک مرغداری صادراتی در بندر با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی افتتاح میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان همچنین به اجرای طرحهای نوین کشت پاییزه اشاره کرد و گفت: با افزایش سطح کشت پاییزه، استفاده از آب باران در گلستان به ۸۵ درصد رسیده و تبخیر در تابستان کاهش یافته است. محصولات جدید شامل گیاهان دانه روغنی و چغندر پاییزه نیز اضافه شده تا مصرف آب بهینه شود و بهرهوری افزایش یابد.
هزارجریبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: تمام کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و برنج به وفور در استان تأمین شده و با اصلاح سیاستهای یارانهای، کشاورزان میتوانند محصولات خود را با قیمت مناسبتر به بازار عرضه کنند. شرایط برای فروش جو، دانههای روغنی و پنبه بهبود یافته و درآمد کشاورزان افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: پروژههای دهه فجر نه تنها موجب توسعه زیرساختهای کشاورزی و اشتغال روستایی میشود، بلکه نویدبخش ثبات و رونق تولید محصولات استراتژیک استان و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
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