  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

دهنوی: تکیه به جنگ افزار در برابر ایران نشانه سردرگمی راهبردی است

دهنوی: تکیه به جنگ افزار در برابر ایران نشانه سردرگمی راهبردی است

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: غرب به جنگ‌افزاری تکیه کرده که در برابر یمن ناکارآمدی‌اش آشکار شد، تکرار همان خطا در برابر ایران، بیش از آن که قدرت‌نمایی باشد، نشانه سردرگمی راهبردی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در نبردهای اخیر، غرب به همان جنگ‌افزاری تکیه کرده که پیش‌تر در برابر یمن ناکارآمدی‌اش آشکار شد؛ همان تجربه‌ای که واشنگتن را واداشت از طریق عمان به‌دنبال آتش‌بس باشد. تکرار همان خطا در برابر ایران، بیش از آن که قدرت‌نمایی باشد، نشانه سردرگمی راهبردی است.

کد مطلب 6325752
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها