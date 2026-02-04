دهنوی: تکیه به جنگ افزار در برابر ایران نشانه سردرگمی راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در نبردهای اخیر، غرب به همان جنگ‌افزاری تکیه کرده که پیش‌تر در برابر یمن ناکارآمدی‌اش آشکار شد؛ همان تجربه‌ای که واشنگتن را واداشت از طریق عمان به‌دنبال آتش‌بس باشد. تکرار همان خطا در برابر ایران، بیش از آن که قدرت‌نمایی باشد، نشانه سردرگمی راهبردی است.