حمیدی: دهه فجر فرصت ارائه عملکرد نظام به مردم گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دهه فجر بهترین فرصت برای ارائه عملکرد نظام و حاکمیت به مردم است؛ چراکه انقلاب اسلامی ماهیتی مردمی دارد و کارگزاران نظام باید پاسخگوی مردم باشند و مسیر پیشرفت کشور را شفاف بیان کنند.

وی افزود: امسال نیز همانند سراسر کشور، در استان گلستان تمامی اقدامات انجام‌شده از هفته دولت تا دهه فجر، طی این ۱۰ روز در قالب افتتاح پروژه‌ها، کلنگ‌زنی‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و هنری به مردم معرفی می‌شود.

حمیدی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر در استان گلستان اظهار کرد: در هر ۱۴ شهرستان استان، با حضور استاندار گلستان و برخی معاونان، برنامه‌های یک‌روزه مفصلی شامل افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، کلنگ‌زنی طرح‌ها، برگزاری میزهای خدمت و شرکت در مراسم فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

معاون استاندار گلستان گفت: پروژه‌های دهه فجر در دو بخش عمرانی و اقتصادی تعریف شده‌اند. پروژه‌های عمرانی به‌طور کامل با اعتبارات دولتی و عمدتاً در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اجرا شده و جهت‌گیری آن‌ها متناسب با مشکلات و نیازهای زیرساختی استان است.

وی با اشاره به کمبود برق در تابستان‌های گذشته اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های مهم پروژه‌های دهه فجر امسال نسبت به سال‌های قبل، بهره‌برداری از حجم قابل توجهی تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی در سطح استان است که با حضور وزیر نیرو افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها در سال‌های گذشته یا وجود نداشت یا بسیار محدود بود.

حمیدی ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های خورشیدی، طرح‌های زیرساختی مهمی در حوزه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی و برق منطقه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در توسعه استان دارد.

وی به برخی پروژه‌های شاخص اشاره کرد و گفت: در حوزه راه و شهرسازی، ۵۱۷ واحد مسکن در بافت فرسوده با اعتباری بالغ بر ۶۷۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شود. همچنین در حوزه برق منطقه‌ای، پروژه‌هایی با اعتباری حدود هزارو ۲۷۱ میلیارد تومان برای خطوط انتقال برق فشار قوی به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: در حوزه اقتصادی نیز پروژه‌های بزرگی متناسب با ظرفیت‌های بومی استان، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی اجرا شده است. از جمله این طرح‌ها، پروژه‌ای در حوزه صنعت با سرمایه‌گذاری چهار هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی است که در دهه فجر کلنگ‌زنی می‌شود.

وی همچنین به پروژه‌های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: با سفر وزیر میراث فرهنگی به گلستان، حدود هشت همت تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های گردشگری شامل هتل‌ها، مجتمع‌های گردشگری، بوم‌گردی‌ها و زیرساخت‌های مرتبط در نظر گرفته شده که نقش مهمی در اشتغال‌زایی استان خواهد داشت.

حمیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب اظهار کرد: با حضور وزیر نیرو، مخازن بزرگ ذخیره آب گرگان به بهره‌برداری می‌رسد. از مجموع اعتبارات عمرانی دهه فجر که بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است، بیش از دو همت به حوزه آب اختصاص دارد که شامل حفر چاه‌ها، خطوط انتقال، احداث مخازن و تأمین آب شرب می‌شود.

وی افزود: پروژه‌های مهمی مانند آب‌شیرین‌کن بندر ترکمن، تکمیل سد نرماب برای تأمین آب شرق استان و احداث سد شصکلاته گرگان در دستور کار جدی استانداری قرار دارد که نقش اساسی در تأمین پایدار آب شرب استان خواهد داشت.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: مجموعه این پروژه‌ها نشان‌دهنده تمرکز دولت و مدیریت استان بر حل مسائل زیرساختی، تأمین آب و برق، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم گلستان است.