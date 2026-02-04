جلیل جباری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر، مجموعه‌ای از پروژه‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و سرمایه‌گذاری استان اردبیل در دستور کار افتتاح و آغاز عملیات اجرایی قرار گرفته است

وی افزود: در این ایام، تعدادی از پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی دیگر نیز کلنگ‌زنی خواهند شد. همچنین پیگیری اجرای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری منعقدشده در استان از اولویت‌های اصلی بوده و تلاش می‌شود حداقل سه مورد از این تفاهم‌نامه‌ها وارد فاز اجرایی شوند که ارزش مجموع پروژه‌های قابل افتتاح در این ایام حدود دو همت (۲ هزار میلیارد تومان) برآورد شده که برای بیش از ۲۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: از مهم‌ترین پروژه‌های قابل افتتاح می‌توان به بزرگ‌ترین مجموعه پارک آبی شمال‌غرب کشور در شهرستان سرعین، مراکز تفریحی و سرگرمی، هتل سه‌ستاره، دفاتر خدمات مسافرتی و واحدهای بوم‌گردی اشاره کرد.

جباری ادامه داد: همچنین همزمان با دهه فجر، عملیات حفاظت و مرمت هشت بنای مهم و فاخر میراث فرهنگی استان اردبیل نیز آغاز خواهد شد که نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و توسعه گردشگری منطقه خواهد داشت.