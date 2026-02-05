آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی کشور اظهار کرد:در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش می‌شود.

وی افزود: محورهای شمالی کشور با بارش برف و باران همراه بوده و در ارتفاعات این محورها مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود که رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

به گفته محبی، هم‌اکنون بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های البرز، زنجان، قزوین، مرکزی، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، گلستان، سمنان، همدان و خراسان جنوبی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت:محورهای پونل–خلخال، هشتگرد–طالقان، دندی–تخت سلیمان، شهرکرد–مسجدسلیمان (گردنه چری) و دیباج–گلوگاه به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود هستند.

وی همچنین محورهای دارای انسداد فصلی را شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده عنوان کرد.

محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.