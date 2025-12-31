بیش از هزار و ۶۰۰ کیلومتر باند برفروبی در محورهای گلستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی اظهار کرد: طی روز گذشته و همزمان با بارشهای شدید زمستانی، راهداران استان هزار و ۶۰۳ کیلومتر باند برفروبی را در محورها انجام دادند که ۷۱ محور روستایی بوده است.
وی افزود: برای انجام این برفروبی ها ۵۸۰ تن شن و نمک مصرف شده است.
به گفته مصدقی، ۱۶۲ نیرو و ۹۷ دستگاه ماشین آلات در این برف درگیر بوده و توانستند به ۲۲۶ خودرو در برف و ۷۹۲ نفر در راه مانده در برف نیز امداد رسانی کنند.
مصدقی افزود: به دلیل یخ زدگی جادههای کوهستانی حتی الامکان از تردد در محورهای کوهستانی خودداری شود و در صورت تردد حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حمل نقل جادهای گلستان گفت: مرکز مدیریت راههای استان با شماره تماس ۱۴۱ شبانه روز در خدمت کاربران جادهای است تا وضعیت جادهها را به آنها اطلاع رسانی کنند.
استان گلستان بالغ برپنج هزار و ۲۷۱ کیلومتر انواع راه دارد که هزار و ۸۰۰ کیلومتر و ۵۰ گردنه آن برفگیر است.
