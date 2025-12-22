احتشامی: ۱۶۰ کیلومتر از راه های مناطق روستایی کاشان بازگشایی شد

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک یکم دیماه روز راهدار و با اشاره به بارشهای مناسب طی روزهای اخیر در منطقه کاشان اظهار کرد: از ۲۴ آذرماه نیروهای راهداری در سراسر شهرستان کاشان به خصوص مناطق کوهستانی آماده باش بودند.
وی با اشاره به اینکه در طول روزهای بارش برف ۱۶۰ کیلومتر از راههای روستایی کاشان برفروبی و بازگشایی شد، ابراز کرد: این راهها ۴۱ روستای شهرستان کاشان را شامل میشد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای کاشان همچنین با اشاره به برفروبی ۱۷۲ کیلومتر از راههای اصلی کاشان تصریح کرد: عمده این راهها شامل محورهای کاشان-مشهداردهال، کاشان-قمصر، کاشان-ورکان و سه راهی قمصر به جوشقان قالی بود.
وی خاطرنشان کرد: بازگشایی راههای مواصلاتی شهرستان کاشان با مصرف ۷۵۰ تن شن و نمک و برفروبی و تیغ زنی به صورت رفت و برگشتی انجام شد.
احتشامی همچنین با اشاره به امدادرسانی به ۸۰ خودرو گرفتار در برف و یخبندان در سطح شهرستان کاشان گفت: امدادرسانی به این تعداد خودرو در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۹ آذر انجام شد.
