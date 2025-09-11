  1. بین الملل
سفر «پاشینیان» به روسیه و دیدار با «پوتین»

رئیس پارلمان ارمنستان از سفر نخست وزیر این کشور به روسیه و دیدار با «ولادیمیر پوتین» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریپورت، آلن سیمونیان رئیس پارلمان ارمنستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در روزهای آینده به روسیه سفر خواهد کرد.

به گفته رئیس پارلمان ارمنستان، نخست وزیر این کشور قرار است در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند.

آلن سیمونیان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خروج پایگاه نظامی روسیه از خاک ارمنستان در دست بررسی است، گفت: ما در حال حاضر در مورد این موضوع بحث نمی‌کنیم، ما چنین گفتگوهایی با یکدیگر نداشته‌ایم.

