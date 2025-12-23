  1. بین الملل
مسکو بر توسعه روابط با باکو تاکید کرد

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، روابط این کشور با جمهوری آذربایجان را رو به توسعه ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی روسیه، در واکنش به حضور نیافتن الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در نشست سن‌پترزبورگ گفت: چنین اتفاقی طبیعی است. گاهی برنامه کاری رئیس‌جمهوری، امکان رفتن به سفر خارجی را از او سلب می‌کند.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد روابط مسکو و باکو به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد و جمهوری آذربایجان همچنان در تمامی قالب‌های همکاری کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) مشارکت دارد.

پسکوف افزود: ما نتایج دیدار دوجانبه اخیر رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان در دوشنبه را ارج می‌نهیم و در چارچوب توافق‌هایی که در آنجا حاصل شد، عمل خواهیم کرد.

روسیه از جمله کشورهایی است که نقش مهمی در توسعه ثبات در منطقه قفقاز ایفا کرده و برای کاهش تنش‌ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ میانجی‌گری کرده است.

