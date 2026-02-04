به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که امیدوار بود در هفته نوزدهم لیگ برتر خود را به صدر نزدیک کند، با شکست برابر پیکان به روند پرنوسان خود ادامه داد و سومین شکست فصل را پذیرفت.

آبی پوشان تهران که هنوز جزو مدعیان قهرمانی هستند در هفته بیستم باید به مصاف شمس آذر بروند تا در صورت پیروزی همچنان خود را در بین چهار تیم برتر حفظ کنند. با این حال ریکاردو ساپینتو نشان داده که نمی توان از قبل در مورد نتیجه تیمش پیش بینی دقیقی داشت.

اصغر حاجیلو بازیکن و سرپرست سابق استقلال معتقد است که آبی پوشان فرصت سوزی می کنند و نمی توان خیلی امیدوار بود با ادامه این روند آنها بتوانند همچنان مدعی قهرمانی بمانند.

ضعیف و بدون برنامه

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست استقلال برابر پیکان تهران گفت: استقلال حال خوبی ندارد و هنوز بعد از گذشت ۱۹ هفته از لیگ به ثبات لازم دست پیدا نکرده و همچنان حرکت سینوسی دارد. استقلال با ساپینتو یکی از ضعیف ترین بازی های خود را به نمایش گذاشت و در پایان هم با شکست ورزشگاه را ترک کرد.

مدافع سابق آبی پوشان خاطرنشان کرد: در طول سالها حضورم در استقلال و حتی بعد از آن هم چنین بازی ضعیف و بی‌کیفیت و بی برنامه ای از استقلال ندیده بودم و بیاد ندارم که تیم عقب افتاده باشد ولی در لاک دفاعی فرو رفته و توپ و میدان را به حریف تقدیم کند. استقلال اگر بخواهد این روند را ادامه دهد از کورس قهرمانی فاصله خواهد گرفت.

استقلال فرصت سوزی می‌کند

وی با انتقاد از عملکرد کادر فنی و بازیکنان گفت: استقلال برابر پیکان فقط ۱۰ دقیقه هجومی بازی کرد و در بقیه دقایق بازی اسیر پیکان جوان و با انگیزه بود. استقلال از نتایج هفته قبل دیگر تیم ها استفاده نکرد و به نوعی مقابل پیکان فرصت سوزی کرد. آنها نتوانستند چند خطر جدی برروی دروازه پیکان ایجاد کنند. استقلال به جز عملکرد خوب دروازه‌بانش در تمام خطوط ضعیف و پر ایراد ظاهر شد. از خط دفاع که اشورماتوف آن اشتباه وحشتناک را انجام داد تا خط حمله که گل نزن ترین خط حمله شده هیچ حرکت مثبتی در نوع بازی استقلال دیده نمی‌شود تا هواداران نسبت به نتایج بدست آمده بیشتر نگران شوند.

ساپینتو باید پاسخگو باشد

حاجیلو با انتقاد از صحبت های سرمربی آبی پوشان گفت: متاسفانه ساپینتو وقتی شکست می‌خورد به جای پاسخگو بودن به دنبال توجیه اشتباهات خودش و همکارانش است. او باید جوابگوی شکست باشد و مسئولیت شکست را بپذیرد نه اینکه همه تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازد و آنها را مقصر شکست معرفی کند.

این پیشکسوت ادامه داد: بی برنامه بودن و نداشتن هدف و تعویض های اشتباه ربطی به کیفیت چمن ندارد. استقلال هیچ برنامه ای برای فرار از شکست ندارد و تعویض ها بیشتر به جای اینکه به استقلال کمک کند تیم وارد بن بست می‌کند. آبی پوشان با ساپینتو تنوع تاکتیکی ندارند و سردرگم بازی می‌کنند و این نشان می‌دهد که عملکرد سرمربی استقلال ضعیف و دور از انتظار بوده است.

شمس آذر راه پیکان را خواهد رفت؟

وی در خصوص دیدار روز پنجشنبه هفته جاری استقلال برابر شمس آذر قزوین گفت: استقلال با تیمی بازی دارد که مثل پیکان مهره های جوانی دارد که پرانرژی و با انگیزه هستند و حالا می‌خواهند از فاکتور جنگندگی و دوندگی در دیدار برابر استقلال استفاده کنند تا نتیجه را به سود خود رقم بزنند. بازیکنان جوان همیشه مقابل استقلال و پرسپولیس ۱۰ برابر بیشتر از دیگر بازی‌ها توان خود را به کار می‌گیرند تا برنده از زمین خارج شوند.

وی ادامه داد: استقلال اگر نتیجه مورد نظر را مقابل شمس آذر کسب نکند از جمع مدعیان خارج خواهد شد و کار برایش سخت خواهد شد ضمن اینکه ناخواسته وارد حاشیه خواهد شد و جمع کردن تیم سخت خواهد شد. ساپینتو باید با برنامه به مصاف شمس آذر برود. بازیکنان استقلال هم باید شرایط را درک کنند و بیشتر از گذشته تلاش کنند تا به پیروزی برابر شمس آذر دست پیدا کرده تا در کورس قهرمانی باقی بمانند.

نبود تماشاگر شمشیر دو لبه است

وی در پایان خاطر نشان کرد: چند هفته است که بازی ها بدون تماشاگر برگزار می‌شود که بازی‌ها را از جذابیت انداخته است. البته‌ برای استقلال حضور هوادارانش همانند شمشیر دو لبه است. آنها هم می‌توانند مثل همیشه به تیم کمک کنند تا با قدرت بیشتری بازی کنند و هم اگر تیم نتیجه لازم را نگیرد و بازی خوبی را به نمایش نگذارد علیه کادر فنی و بازیکنان شعار دهند. اما امیدوارم که هر چه زودتر مشکل حضور هواداران در ورزشگاه حل شود چون فوتبال بدون تماشاگر هیج جذابیت و لذتی نخواهد داشت.