آیت الله محمودی شخصیتی متعبد و متعهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام به شرح زیر است:حجتالاسلام والمسلمین سید محسن محمودی سلامعلیکم؛ خبر رحلت عالم ربانی، مرحوم آیتالله سید مرتضی محمودی گلپایگانی(ره)، موجب تألم و تأسف گردید.
آن عالم پارسا که قریب به نیمقرن در کسوت امامت جمعه ورامین و در بستر مبارزات انقلابی، علمی و تبلیغی خدمتگزار اسلام و انقلاب بود، عمر خود را در مسیر تقویت ایمان، ترویج علم و اخلاق و تربیت نیروهای دینی صرف کرد و در میان مردم و حوزههای علمیه به عنوان شخصیتی فاضل، متعبد و روحانی متعهد شناخته میشد.
خدمات ارزشمند ایشان در عرصههای تبلیغ دین، هدایت مردم و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، یاد و خاطرهای ماندگار از خود باقی گذاشت و منش علمی و اخلاقی آن مرحوم، الگویی ارزشمند برای طلاب، روحانیون و مردمی است که از برکت وجود او بهرهمند بودهاند.
این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم ، جامعه روحانیت و مردم ولایت مدار ورامین تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه، مغفرت کامل و مقامات عالی در جوار اولیای الهی و برای بازماندگان گرامی صبر جمیل، اجر عظیم مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمهاللهوبرکاته
محمدحسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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