آیت الله محمودی عمر خود را صرف ترویج اسلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، متن این پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم با نهایت تأسف و تأثر، ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، آیت‌الله محمودی گلپایگانی را تسلیت عرض می‌ نمایم.

ایشان از چهره‌های برجسته علمی، دینی و انقلابی منطقه و از شخصیت‌های ماندگار تاریخ مذهبی ورامین بودند. این عالم مجاهد، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اهل‌بیت‌(ع)، اقامه شعائر دینی، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به مردم کرد.

این ضایعه را به بیت مکرم ایشان، شاگردان و مردم شریف ورامین و منطقه تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)