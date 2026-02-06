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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

آیت الله محمودی عمر خود را صرف ترویج اسلام کرد

آیت الله محمودی عمر خود را صرف ترویج اسلام کرد

تهران- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) طی پیامی ارتحال آیت‌الله محمودی گلپایگانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، متن این پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم با نهایت تأسف و تأثر، ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، آیت‌الله محمودی گلپایگانی را تسلیت عرض می‌ نمایم.

ایشان از چهره‌های برجسته علمی، دینی و انقلابی منطقه و از شخصیت‌های ماندگار تاریخ مذهبی ورامین بودند. این عالم مجاهد، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اهل‌بیت‌(ع)، اقامه شعائر دینی، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به مردم کرد.

این ضایعه را به بیت مکرم ایشان، شاگردان و مردم شریف ورامین و منطقه تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)

کد مطلب 6740711

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