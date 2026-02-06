کشف ۴۴ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی آذرکیش صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران ایست بازرسی شهید یدالهی این شهرستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها ۴۴ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه دو دستگاه تانکر کشنده توقیف، دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.