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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

کشف ۴۴ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

کشف ۴۴ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

دشتیاری - فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری از کشف ۴۴ تن گاز مایع قاچاق از دو دستگاه تانکر کشنده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی آذرکیش صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران ایست بازرسی شهید یدالهی این شهرستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها ۴۴ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه دو دستگاه تانکر کشنده توقیف، دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6740724

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