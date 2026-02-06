به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوند،در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، با تأکید بر ضرورت ذخیره اعمال صالح برای آخرت، گفت: صدقه، کار خیر و حتی سخن نیک، سرمایه نجات‌بخش انسان در قیامت است و مؤمن باید مراقب باشد برای فردای خود چه می‌فرستد.

وی در ادامه با سفارش به تقوای الهی و استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ…»، اظهار کرد: در روز حساب، انسان نسبت به نعمت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده مورد سؤال قرار می‌گیرد و نباید دست خالی در محضر الهی حاضر شود.

امام‌جمعه دماوند با گرامیداشت دهه مبارک فجر و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره)، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رأی ۹۸ درصدی ملت و بر پایه ولایت فقیه استقرار یافت و دشمنان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب برای براندازی این نظام مردمی تلاش کردند اما هر بار شکست خوردند.

فتاح‌دماوند با اشاره به تحرکات و فشارهای دشمنان پس از ناکامی‌های نظامی، افزود: جنگ روانی، رسانه‌ای و اقتصادی با هدف ایجاد نارضایتی عمومی در دستور کار قرار گرفت و فتنه‌هایی برای برهم زدن امنیت کشور طراحی شد که با بصیرت مردم خنثی شد.

وی حضور مردم در ۲۲ دی ۱۴۰۴ را نماد ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: مردم با حضور آگاهانه خود، همچون ۹ دی ۸۸، بساط فتنه را جمع کردند و نشان دادند که پای نظام اسلامی ایستاده‌اند.امام‌جمعه دماوند با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا، اظهار کرد: تحریم‌ها، فشار اقتصادی و تلاش برای متهم‌سازی نظام، بخشی از سناریوی همیشگی آمریکا علیه ملت ایران است، در حالی که هدف اصلی آنان ضربه زدن به استقلال کشور است.

فتاح‌دماوند با تأکید بر بیانات امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا مربوط به دولت‌ها و سیاستمداران آن است نه ملت‌ها و رابطه ایران با آمریکا، رابطه یک مظلوم با یک ظالم است.

وی با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی تصریح کرد: ایران جنگ‌طلب نیست اما در دفاع از خود کاملاً آماده است و هرگونه اقدام دشمن می‌تواند پیامدهای سنگین و غیرقابل‌کنترل برای او به همراه داشته باشد.

امام‌جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود، مذاکره را به معنای عقب‌نشینی از اصول انقلاب ندانست و گفت: جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی جهان از منطق، دیپلماسی و قدرت به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌کند.

فتاح‌دماوند در پایان با قدردانی از دستگاه دیپلماسی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی کشور، بر ضرورت کنترل قیمت‌ها، خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، هوشیاری جوانان در برابر رسانه‌های دشمن و تقویت مساجد به‌عنوان سنگر فرهنگی و دینی تأکید کرد.