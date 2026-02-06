حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حاجی‌رضائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت «زندگی با آیه‌ها» با هدف گفتمان‌سازی آیات موضوعی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان و پس از آن، فعالیت‌های گسترده‌ای را با محوریت دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی کشور و با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در سراسر ایران دنبال می‌کند.

وی افزود: شهرستان زرقان استان فارس نیز از ماه رمضان سال ۱۴۰۲ با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، شهرداری و شورای اسلامی شهر زرقان، اجرای این نهضت را با بهره‌گیری از ظرفیت رشته‌های مختلف هنری و فرهنگی به‌صورت بومی آغاز کرد و توانست در جذب اقشار مختلف جامعه و خلق نمونه‌ای موفق از فعالیت‌های قرآنی نقش مؤثری ایفا کند.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی زرقان افزود: از جمله برنامه‌های این نهضت در زرقان می‌توان به تبلیغات محیطی شهری با مفاهیم قرآنی، برگزاری مسابقات حفظ ۳۰ فراز آیه، پویش‌های هم‌خوانی آیات و پیام آن توسط دانش‌آموزان و همچنین اجرای مسابقات هنری متنوعی همچون خوشنویسی، مقاله‌نویسی، گرافیک، نقاشی و داستان‌نویسی خواهد بود و در پایان این برنامه‌ها آیین تقدیر از برگزیدگان و فعالان پویش‌ها برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجی رضایی با اشاره به دستاوردهای این فعالیت‌ها گفت: حسن اجرا و ابتکار عمل در اجرای بومی این طرح در زرقان سبب شد مدل اجرایی این شهرستان با عنوان «آیه‌نگار» از سوی دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی کشور در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد و در تمامی استان‌ها به عنوان الگو به اجرا درآید.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی زرقان تصریح کرد: در ماه رمضان سال ۱۴۴۷ قمری، مقارن با اسفند ۱۴۰۴ نیز نهضت «زندگی با آیه‌ها» برای سومین سال متوالی در زرقان برگزار خواهد شد. این دوره با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر زرقان همراه با مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع قرآنی و فرهنگی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجی‌رضائی، در پایان با اشاره به آیه‌محوری امسال از سوره مبارکه طه، آیه ۶۸، از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور در این نهضت قرآنی و بهره‌مندی از محتواهای فاخر تولیدشده در تبیین آیات ۳۰گانه، در ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقاء فهم دینی جامعه سهیم باشند.