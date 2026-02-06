کشف شاهین ارزشمند و سلاح غیرمجاز در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: یگان حفاظت محیطزیست استان هرمزگان با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان بندرلنگه، در یک عملیات ویژه موفق به کشف و ضبط یک بهله پرنده شکاری ارزشمند از گونه شاهین، لاشه یک قطعه پرنده مهاجر هوبره، یک قبضه سلاح گلولهزنی برنو غیرمجاز و مقادیری گوشت کل وحشی شدند.
وی افزود: این اقلام در جریان بازرسی از منزل یکی از متخلفان در روستای نخل جمال از توابع شهرستان بندرلنگه و در محدوده منطقه حفاظتشده سراج کشف و ضبط شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان هرمزگان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیستمحیطی افزود: پس از کشف این موارد، پرونده قضایی برای متخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی تصریح کرد: یگان حفاظت محیطزیست با همکاری نیروهای انتظامی، با هرگونه شکار، نگهداری و قاچاق غیرقانونی گونههای ارزشمند حیاتوحش بهصورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
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