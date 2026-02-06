به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سیصد و یکمین و سیصد و دومین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و یازدهمین و دوازدهمین جلسه در سال ۱۴۰۴، در روز های سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ و مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به ریاست حیدری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و با حضور سایر اعضای هیئت سرمایه‌گذاری خارجی شامل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در محل سالن خلیج فارس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.

تصویب ۳.۷ میلیارد درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در دو ماه اخیر

در جلسه یازدهم تعداد ۸۳ و در جلسه دوازدهم که با فاصله دو هفته از جلسه قبلی برگزار شد، تعداد ۳۶ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، دارویی و بهداشتی، بخش مسکن، پشتیبانی و حمل و نقل بین المللی، تولید مشتقات نفتی، خدمات و دیگر بخشهای صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله سوئیس، انگلستان، هلند، اتریش، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، چین، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور، مورد بررسی قرار گرفت.

نهایتا در مجموع دو جلسه هیئت، تعداد ۱۰۵ طرح سرمایه گذاری(به ترتیب ۷۰ و ۳۵ طرح) به ارزش بالغ بر ۳.۷ میلیاردلار ( به ترتیب ۳ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار و ۱۹۸ میلیون دلار) به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

هر ماه نشست هیئت سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری برگزار می‌شود و در هر نشست درخواست سرمایه گذاری خارجی متعدد مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

لازم به توضیح است که از ابتدای سال جاری، دوازده جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی، برگزار شده است که ماحصل این جلسات تصویب بیش از ۶۰۰ درخواست سرمایه گذاران خارجی و به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار بوده است.