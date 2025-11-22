تصویب ۶۷ درخواست سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ و دویست و نود و نهمین جلسه این هیئت در مجموع، برای نخستین بار در تاریخ برگزاری جلسات این هیئت، در خارج از شهر تهران و به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد.

بنا بر این گزارش، این جلسه به ریاست مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با حضور سایر اعضای هیأت سرمایه‌گذاری خارجی شامل نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این جلسه تعداد ۷۳ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه تولید، ایجاد پالایشگاه، انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، معدن، دارویی و بهداشتی، حمل و نقل بین‌المللی، خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله امارات، چین، آلمان، ترکیه، هندوستان، گرجستان، افغانستان، پاکستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً ۶۷ طرح سرمایه گذاری به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

این گزارش حاکی است، اعضای هیئت سرمایه گذاری خارجی ضمن بازدید از طرح‌های موفق سرمایه گذاری خارجی در استان آذربایجان شرقی، طی نشستی با سرمایه گذاران خارجی استان، از نزدیک در جریان درخواست‌ها و مشکلات سرمایه گذاران خارجی فعال استان قرار گرفتند و ضمن قول پیگیری مشکلات آنها، راهکارهای لازم برای رسیدگی به درخواست‌های آنان ارائه شد.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری، تعداد ۹ جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی در فصول بهار، تابستان و پاییز برگزار شده است که ماحصل این جلسات، تصویب نزدیک به ۴۰۰ طرح سرمایه گذاری خارجی و به ارزش بالغ بر ۱۲ میلیون دلار بوده است.