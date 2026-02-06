به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی در سخنانی با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی ۴۴ طرح در ایام دهه فجر در پلدختر، اظهار داشت: میزان اعتبار پروژه‌ها بیش از ۲۲۳ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۸ طرح عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی بااعتبار ۱۶ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان و هشت طرح عمرانی و خدماتی مربوط به بخش «بالاگریوه» بااعتبار پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

فرماندار پلدختر با اشاره به اینکه یکی از طرح‌ها اقامتگاه بهشت کوه «کرکی» بااعتبار ۵۰۰ میلیون تومان است، عنوان کرد: از این طرح‌ها دو پروژه مربوط به شهرداری پلدختر بوده که شامل خرید ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و آسفالت معابر سطح شهر به اعتبار ۲۷ میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان است.

عزیزی با اشاره به اینکه پنج طرح مربوط به شرکت مخابرات شهرستان پلدختر بااعتبار ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است، عنوان کرد: این پروژه‌ها شامل طرح‌های ارتقای تکنولوژی، ارتقای پهنای باند، نصب رادیو و طرح‌های سیار است.

وی ادامه داد: طرح‌های شهرداری «سراب حمام» نیز شامل بهسازی معابر و جمع‌آوری آب‌های سطحی، خرید ماشین‌آلات عمرانی و کلنگ‌زنی فاز دوم بلوار کربلا مجموعاً بااعتبار ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه مرغداری ۳۰ هزارقطعه‌ای توسط بخش خصوصی و با استفاده از تسهیلات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر طرح‌های در دست افتتاح است، تصریح کرد: طرح‌های جهاد کشاورزی دو طرح بااعتبار چهار میلیارد و ۹۶۱ میلیون تومان، شامل طرح آبیاری بارانی بااعتبار یک میلیارد و ۹۶۱ میلیون تومان و طرح پرواربندی بره بااعتبار سه میلیارد تومان است.

عزیزی با اشاره افتتاح هشت واحد مسکونی کمیته امداد امام خمینی برای مددجویان بااعتبار هشت میلیارد تومان در دهه فجر تصریح کرد: ۱۵۰ طرح اشتغال‌زایی کمیته امداد بااعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.