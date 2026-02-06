تصویب ۱۲۷ طرح اقتصادی در کارگروه امور زیربنایی شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: در راستای سیاستهای دولت و به منظور تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی استان، این طرح های کلیدی در بخشهای مختلف تصویب شد تا بر بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم سیستان و بلوچستان تاثیرگذار باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این راستا بیشترین طرحهای تصویب شده این کارگروه با ۱۰۲ طرح به حوزه کشاورزی اختصاص دارد که در زمینههای مختلفی چون ایجاد و توسعه مرغداریها، گلخانهها و دیگر پروژههای کشاورزی است که با هدف افزایش تولید و ارتقاء بهرهوری در این بخش در دستور کار قرار گرفته اند.
وی افزود: همچنین ۱۶ طرح نیز در زمینه مجتمعهای خدمات بین راهی به تصویب رسیده که این طرحها میتوانند در تقویت زیرساختهای گردشگری و خدماترسانی به مسافران و رانندگان در جادههای استان موثر باشند.
وی اضافه کرد: در بخش صنعت نیز ۹ طرح اقتصادی با هدف رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان به تصویب رسیده است که میتواند نقش بسزایی در کاهش نرخ بیکاری و ارتقای ظرفیتهای صنعتی استان داشته باشد.
پارسی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در این طرحها گفت: این مشارکت نشاندهنده اعتماد بخش خصوصی به بازار و ظرفیتهای اقتصادی استان است و میتواند به جذب سرمایهگذاران بیشتر و ایجاد فضای رقابتی در استان کمک کند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی و عشایری، با هدف تحقق توسعه پایدار و متوازن در استان، بهطور مستمر در حال بررسی و تصویب طرحهای مختلف است، افزود: این کارگروه بهطور ویژه بر بخشهای کلیدی همچون بهبود زیرساختها، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه همه جانبه، و تقویت زیرساختهای تمرکز دارد تا با تصویب طرح های مهم به تحول بنیادین در وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان کمک کند.
پارسی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرحها، نه تنها ایجاد تحول در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی استان، بلکه افزایش سطح رفاه عمومی مردم است، خاطر نشان کرد: دولت چهاردهم با تمرکز بر تقویت زیرساختها و پروژههای عمرانی در این استان، به دنبال تحقق اهداف بزرگتری همچون ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تقویت بنیانهای اقتصادی است.
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