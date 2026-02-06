دهه فجر نماد پیروزی حق بر باطل و تجدید میثاق ملت با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه سلطانیه با توصیه به تقوای الهی و پرهیز از گناه و معصیت و با گرامیداشت دهه فجر و چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: دهه فجر روز دمیدن خورشید استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است؛ مقطعی تاریخی که ملت ایران را از وابستگی و سلطه رهایی بخشید.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک رویداد داخلی یا جابه‌جایی قدرت نبود، افزود: این انقلاب طرحی بود که نظم کهنه سلطه‌گر جهانی را بر هم زد و نشان داد صاحب اختیار واقعی کشور مردم هستند. در دوران رژیم گذشته، حاکمیت در برابر بیگانگان دچار ضعف و وابستگی بود، اما انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) عزت و اقتدار را به ملت بازگرداند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه بقای حقّ و نابودی باطل، یک سنّت و قانون الهی است و انقلاب اسلامی مصداق روشنی از پیروزی حق بر باطل است، گفت: فرعون نابود شده، نمرود سرنگون شده، ابوجهل و ابولهب مورد نفرین خدا قرار گرفت، معاویه ذلیل شد و یزیدی در مقابل امام حسین (ع) جنگید، رفت و پهلوی، ریگان و دیگر مستکبران جولان دادند و رفتند و ترامپ و امثال او و بلکه بالاتر نظام استکباری هم سرنگون خواهند شد و انقلاب اسلامی پایدار خواهد ماند.