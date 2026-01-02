امام جمعه بندرچارک: جامعه علوی با ظلم سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه بندرچارک با اشاره به ادامه تبیین نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، این نامه را «برنامه‌ای جامع برای یک زندگی سعادتمندانه» دانست و اظهار کرد: هر یک از توصیه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) چراغ راهی برای تصمیم‌گیری عقلانی، اخلاقی و اجتماعی انسان است.

توصیه‌های علوی؛ از پرهیز از غذای حرام تا ظلم‌ستیزی

وی با اشاره به ادامه سفارش‌های امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن مجتبی (ع) گفت: از نگاه امام (ع)، غذای حرام بدترین غذاست و یکی از موانع اصلی استجابت دعا به شمار می‌آید. قرآن کریم نیز خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشبیه کرده است.

امام جمعه بندرچارک افزود: ظلم به ناتوانان، زشت‌ترین نوع ظلم است و انسان باید از ستم به کسی که پناهی جز خدا ندارد، به شدت پرهیز کند. همچنین اصل در زندگی، مدارا و نرمش است، اما در برابر کسانی که از مدارا سوءاستفاده می‌کنند، قاطعیت راه اصلاح خواهد بود.

عقلانیت و تجربه؛ سرمایه انسان مؤمن

حجت‌الاسلام حاجبی با تأکید بر نقش عقل و تجربه در زندگی انسان گفت: از نگاه امیرالمؤمنین (ع)، عقل چیزی جز حفظ و به‌کارگیری تجربه‌ها نیست. انسانی که از تجربه‌های خود و دیگران درس نگیرد، محکوم به تکرار خطاست و این همان بدبختی واقعی است که در نهج‌البلاغه به آن اشاره شده است.

ولادت امیرالمؤمنین (ع)، فراخوانی تمدنی

وی در خطبه دوم نماز جمعه، با تبریک میلاد باسعادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: ولادت امیرالمؤمنین (ع) صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه فراخوانی تمدنی برای بازسازی فهم ما از دین، جامعه و انسان است. علی (ع) الگوی کامل جمع میان قدرت و رحمت، زهد و مسئولیت‌پذیری، و دنیا و آخرت است.

امام جمعه بندرچارک تأکید کرد: زهد علوی به معنای کناره‌گیری از جامعه نیست، بلکه آزادگی از اسارت دنیا و حضور فعال در صحنه عدالت‌طلبی است.

ماه رجب؛ فرصتی برای بازگشت به خدا

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش شیبکوه با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب گفت: پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، ارتباط با خدا را مسئله محوری زندگی خود قرار داده بودند و نماز و عبادت، ابزار قرار دادن خدا در مرکز زندگی انسان است. اعتکاف نیز فرصتی مغتنم برای رهایی از حاشیه‌ها و تمرکز بر اصل خداباوری است.

وی افزود: استقامت در برابر فتنه‌ها و جنگ‌های ادراکی، بدون تکیه بر خداباوری و معادباوری ممکن نیست و ماه‌های رجب، شعبان و رمضان بهترین زمان برای بازسازی این مبنای فکری و معنوی است.

پرتاب ماهواره‌های ایرانی؛ نماد اقتدار علمی

حجت‌الاسلام حاجبی با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» گفت: این رویداد، نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی کشور و نمادی از تثبیت جایگاه ایران در جمع قدرت‌های فضایی جهان است.

وی تصریح کرد: کاربردهای این ماهواره‌ها در مدیریت منابع آب، پایش محیط‌زیست، کشاورزی هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی، نشان می‌دهد که فناوری فضایی در خدمت رفاه عمومی مردم قرار دارد.

شهید سلیمانی نماد مقاومت عاقلانه

امام جمعه بندرچارک با گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، او را نماد ایمان عمیق، عقلانیت راهبردی و مجاهدت مخلصانه دانست و گفت: شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه شخصیتی بود که میدان و اندیشه را در خدمت دفاع از مظلومان و امنیت امت اسلامی به‌کار گرفت.

وی افزود: شهادت حاج قاسم، پایان یک راه نبود، بلکه آغاز تأثیرگذاری عمیق‌تر مکتب مقاومت در جهان اسلام است.

حضرت زینب (س)، الگوی جهاد تبیین

حجت‌الاسلام حاجبی در پایان، با تسلیت شهادت حضرت زینب کبری (س) گفت: آن بانوی بزرگ، نماد بصیرت، صبر آگاهانه و جهاد تبیین است. حضرت زینب (س) با خطبه‌های روشنگرانه خود، حقیقت عاشورا را زنده نگه داشت و به ما آموخت که در برابر ظلم و تحریف، سکوت جایز نیست.

وی خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به الگوی زینبی نیاز دارد؛ الگویی که در سخت‌ترین شرایط، امید، ایمان و آگاهی را زنده نگه می‌دارد.