انتظار حقیقی، حرکت آگاهانه در مسیر ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب، با آغاز سخنان خود با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، به تبیین معارف عمیق مهدوی پرداخت و اظهار کرد: بخشی از زیارت مخصوص روز جمعه حضرت حجت بن الحسن(عج) با این عبارت آغاز میشود که «السلام علیک یا نورالله الذی یُهتدی به المهتدون»؛ سلام بر تو ای نور الهی که هدایتیافتگان بهواسطه تو هدایت میشوند.
وی با تشریح این فراز از زیارت افزود: هر اندازه معرفت انسان نسبت به امام عصر(عج) عمیقتر شود، عبودیت، بندگی و ارتباط او با خداوند متعال نیز استحکام بیشتری پیدا میکند و انسان از سطح زندگی صرفاً دنیوی عبور کرده و به حیات حقیقی انسانی دست مییابد.
امامجمعه سرپلذهاب با اشاره به مباحث مطرحشده در خطبههای هفته گذشته و به مناسبت ماه مبارک شعبان گفت: انسانها در این عالم دارای دو نوع حیات هستند؛ یک حیات ظاهری و دنیوی که بسیاری از افراد تمام عمر خود را در آن صرف پیروی از هوای نفس، دنیاطلبی، طاغوتپرستی و حتی پیروی از شیطان میکنند؛ حیاتی که قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره کرده است.
وی ادامه داد: قرآن در سوره فرقان از کسانی یاد میکند که هوای نفس خود را معبود خویش قرار دادهاند، در روایات نیز آمده است که بسیاری از مردم بندگان دنیا هستند و در سوره آلعمران، دلبستگی به شهوات دنیوی بهعنوان یکی از مظاهر انحراف معرفی شده است؛ گروهی نیز بهجای خداوند، طاغوتها، فرعونها و مستکبران زمان خود را میپرستند و در نهایت برخی مستقیماً در مسیر عبودیت شیطان قرار میگیرند.
حجتالاسلام ساداتی تصریح کرد: نتیجه چنین حیاتی، رکود، ایستایی، انحراف و عبودیت غیر خداست؛ اما در مقابل، گروهی از انسانها به برکت بعثت انبیا، هدایت قرآن و الگوگیری از اهلبیت(ع)، تولدی دوباره پیدا میکنند و از حیات صرفاً مادی عبور کرده و به حیات ملکوتی میرسند.
وی با استناد به فرمایش حضرت عیسی مسیح(ع) افزود: رسیدن به ملکوت الهی نیازمند تولدی دوباره است و این تولد دوم تنها در سایه هدایت امام و اتصال به ولایت الهی محقق میشود؛ به همین دلیل پیامبر اکرم(ص) فرمودند که یتیم حقیقی کسی است که ارتباط او با امام زمانش قطع شده باشد.
امامجمعه سرپلذهاب با بیان اینکه فرهنگ انتظار، فرهنگ حرکت، پویایی و رشد است، گفت: انتظار به معنای نشستن و بیعملی نیست، بلکه به معنای حرکت در مسیر خدا و آمادهسازی فرد، خانواده و جامعه برای پذیرش ولایت امام عصر(عج) است.
وی با اشاره به فرمایش امام صادق(ع) تأکید کرد: کسی که دوست دارد از یاران حضرت قائم(عج) باشد، باید اهل انتظار واقعی باشد و انتظار واقعی یعنی حرکت در مسیر امام، نه رها کردن دنیا به حال خود و تصور اینکه همه اصلاحات بهصورت معجزهآسا در زمان ظهور انجام میشود.
حجتالاسلام ساداتی ادامه داد: پذیرش ولایت امام، امر سادهای نیست و تاریخ اسلام، بهویژه واقعه کربلا و ماجرای مسلم بن عقیل، نشان داد که بسیاری از مردم در آزمون ولایت مردود شدند و تنها افراد معدودی همچون حبیببنمظاهر و مسلمبنعوسجه در این مسیر استقامت کردند.
وی افزود: امروز نیز جامعه اسلامی باید خود را برای پذیرش ولایت امام عصر(عج) آماده کند و این آمادگی، با تقوا و اخلاق نیکو محقق میشود؛ همانگونه که امام صادق(ع) فرمودند منتظر واقعی کسی است که اهل ورع، تقوا و محاسن اخلاق باشد.
امامجمعه سرپلذهاب با اشاره به اخلاق اسلامی گفت: خوشاخلاقی تنها به لبخند زدن خلاصه نمیشود، بلکه گذشت، ایثار، شجاعت، غیرت دینی و ایستادگی در برابر ظلم نیز از مصادیق اخلاق نیکو است و مؤمن باید در برابر مؤمنان اهل رحمت و در برابر دشمنان دین، قاطع و استوار باشد.
وی در ادامه خطبهها با اشاره به دهه فجر انقلاب اسلامی و حضورهای اخیر مقام معظم رهبری، این حضورها را حامل پیامهای راهبردی برای داخل و خارج کشور دانست و گفت: این پیامها نشان داد که نظام اسلامی از انسجام، اقتدار و فرماندهی واحد برخوردار است و هیچگونه اضطرار یا سردرگمی در مدیریت کشور وجود ندارد.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به توانمندیهای دفاعی کشور، از رونمایی موشک خرمشهر ۴ و پیشرفتهای نیروی هوافضای سپاه بهعنوان نماد اقتدار ملی یاد کرد و افزود: همین اقتدار باعث شده دشمنان، علیرغم تهدیدها و فشارها، ناچار به پذیرش مذاکره شوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش محوری مساجد در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی، انقلابی مسجدمحور بود و احیای کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی مساجد یک ضرورت جدی است؛ دهه پایانی ماه شعبان، دهه تکریم مساجد است و همه مؤمنان باید برای احیای مسجد محل خود نقشآفرینی کنند.
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