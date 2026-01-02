راه اصلاح وضعیت اقتصادی از بین بردن امنیت کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی ساداتی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سرپلذهاب، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، با اشاره به مسئله انتظار و غیبت حضرت ولیعصر (عج) اظهار کرد: طبق روایات امام رضا (ع)، دوران غیبت طولانی خواهد بود و در این آزمون، مخلصین منتظر میمانند، اهل شک انکار میکنند و عجلهکنندگان هلاک میشوند.
وی با بیان اینکه تسلیم بودن در برابر امر ظهور وظیفه مؤمنان است، افزود: عجله کردن به معنای اعتراض به تأخیر ظهور است، در حالی که خود امام زمان (عج) نیز منتظر اذن الهی است و ما باید با دعا و تضرع و انجام وظایف خود، زمینه ظهور را فراهم کنیم.
امام جمعه سرپلذهاب در خطبه اول با استناد به آیات سوره مبارکه «شمس» و قسمهای مکرر خداوند به خورشید، ماه، روز، شب و نفس انسان، تصریح کرد: خداوند پس از یازده قسم میفرماید «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»، یعنی تنها کسی رستگار شد که نفس خود را پاکیزه کرد.
وی تزکیه نفس را جهاد اکبر دانست و گفت: هدف از بعثت پیامبر اکرم (ص) تتمیم مکارم اخلاق بود. تزکیه به معنای گوشهنشینی نیست، بلکه به معنای اصلاح نیتها و جهتدهی خدایی به تمام رفتارها، از نماز و روزه گرفته تا کار، تحصیل و روابط خانوادگی است.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به اشعار مثنوی معنوی و لزوم استفاده از فرصت جوانی برای خودسازی، عنوان کرد: قدرت روحی و انرژی در جوانی برای مبارزه با نفس بیشتر است و هرچه زمان بگذرد، ریشه درخت رذائل در انسان قویتر و اراده انسان برای کندن آن ضعیفتر میشود؛ لذا نباید اصلاح نفس را به آینده موکول کرد.
مؤمن باید دارای سواد رسانهای باشد
خطیب جمعه سرپلذهاب در خطبه دوم با اشاره به حدیثی از امام علی (ع)، یکی از صفات مؤمن را هوشیاری دانست و گفت: مؤمن نباید در فضای غبارآلود فتنهها و بمباران اخبار جعلی در فضای مجازی دچار گمراهی شود، بلکه باید با فراست و بصیرت، عرصه رویارویی را بشناسد.
وی با گرامیداشت سالگرد رحلت علامه مصباح یزدی (ره)، ایشان را عمار انقلاب و مدافع حریم ولایت خواند و افزود: علامه مصباح در برابر هجمهها و برچسبهای دشمن ایستاد و به فرموده رهبر انقلاب، آثار ایشان خلأ ناشی از فقدان شهید مطهری را پر کرد و مطالعه این آثار برای جوانان و نخبگان ضروری است.
حجتالاسلام ساداتی همچنین به سالروز حکم تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی اشاره کرد و گفت: دشمن با جنگ شناختی و تقدسزدایی به دنبال انحراف عقیدتی نسل جوان است و وظیفه مساجد، علما و معلمان، واکسینه کردن جامعه در برابر این شبهات با سلاح علم و آگاهی است.
شهید سلیمانی برای دشمن خطرناکتر از سردار سلیمانی است
وی با تبریک ولادت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر، به سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی پرداخت و اظهار کرد: حاج قاسم عمر خود را وقف اسلام، اقتدار ایران و دفاع از حرم کرد و امروز شهید سلیمانی با خون خود که به پیکره مقاومت تزریق شد، برای دشمنان خطرناکتر از سردار سلیمانی است.
امام جمعه سرپلذهاب با اشاره به پرتاب موفقیتآمیز ماهوارههای ظفر ۲، پایا و کوثر، این پیشرفتها را خاری در چشم دشمنان دانست و گفت: جمهوری اسلامی علیرغم تمام تحریمها و دشمنیها در حال پیشرفت است و دشمن که از رویارویی مستقیم ناتوان است، به جنگ رسانهای و ایجاد ناامنی روی آورده است.
راه اصلاح اقتصاد، ناامنی و آشوب نیست
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به برخی نوسانات اقتصادی و اعتراضات، ضمن تأیید وجود مشکلات معیشتی و لزوم اصلاحات اقتصادی، تأکید کرد: همه میدانیم که پشت پرده تبدیل اعتراضات به اغتشاشات، سرویسهای جاسوسی بیگانه مانند موساد هستند.
وی افزود: اصلاح قیمتها، جلوگیری از رانت ارز ترجیحی و ساماندهی یارانهها امری ضروری است که دولت در حال انجام آن است، اما راه پیگیری مطالبات اقتصادی، آسیب زدن به اموال عمومی، زیرساختها و امنیت کشور نیست. اگر امنیت از بین برود، اقتصاد هم درست نخواهد شد.
خطیب جمعه سرپلذهاب با هشدار نسبت به جنگ روانی دشمن و استفاده از هوش مصنوعی برای تولید اخبار جعلی، از مردم خواست اخبار را تنها از منابع موثق پیگیری کنند و اجازه ندهند دشمن با تزریق ناامیدی، جلوی پیشرفت کشور را بگیرد.
