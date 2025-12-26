امام جمعه سرپل ذهاب: حمایت از تولید و کنترل بازار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی، امام جمعه سرپل ذهاب، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر سرپل ذهاب، ضمن تبریک ولادت نهمین اختر تابناک امامت، حضرت جوادالائمه علیه‌السلام، شکرگزاری از نعمت‌های الهی را از مهم‌ترین وظایف انسان دانست و گفت: هر نعمتی که خداوند به انسان بدهد و شکر آن به جا آورده نشود، مانند گناهی نابخشوده است و باعث سقوط و غفلت روحی می‌شود.

وی با اشاره به آثار ناشکری افزود که نعمتی مانند علم، ثروت یا قدرت بدون شکر خداوند می‌تواند به غرور، بخل، ظلم و استبداد منجر شود. امام جمعه سرپل ذهاب تأکید کرد که شکر واقعی نعمت‌ها باید در سه سطح قلبی، زبانی و عملی نمود پیدا کند و در مسیر رضایت الهی به کار گرفته شود. شکر سلامتی، علم، مال، خانواده و ایمان به معنای مراقبت از بدن، عمل به دانسته‌ها، خدمت به نیازمندان، پرهیز از اسراف و رعایت حقوق خانواده و جامعه است.

در ادامه، حجت‌الاسلام ساداتی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و بر نقش مسئولان در حمایت از تولید داخلی و تسهیلگری برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تورم و مشکلات معیشتی، گفت: نظارت بر بازار، مبارزه با قاچاق کالا و توجه به دهک‌های پایین جامعه وظیفه دولت و مسئولان است و مردم اگر صداقت و تلاش ببینند، همراهی خواهند کرد.

امام جمعه سرپل ذهاب افزود که حمایت از تولید و کنترل بازار تنها از مسیر مدیریت صحیح، نظارت دقیق و اقدام عملی مسئولان میسر است و هرگونه فرافکنی یا عدم شفافیت باعث کاهش اعتماد مردم و آسیب به اقتصاد خواهد شد. وی همچنین به اهمیت سبد کالایی و دهک‌بندی صحیح اشاره کرد و گفت که رسیدگی به دهک‌های پایین جامعه و اصلاح اشتباهات ضروری است تا عدالت اقتصادی رعایت شود.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ماه رجب، اعتکاف و بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی اشاره کرد و گفت: شرکت در مراسم مذهبی، اعتکاف و بهره‌گیری از اذکار الهی مانند قرآن و سوره توحید موجب پالایش روح، تقویت ایمان و تربیت نسل آینده می‌شود و بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی در زندگی روزمره نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین با یادآوری روز ملی ایمنی در برابر زلزله، تأکید کرد: ایمن‌سازی ساختمان‌های اداری، مساجد و مراکز عمومی شهرستان باید در اولویت باشد و مسئولان نسبت به تکمیل پروژه‌های ناتمام اهتمام داشته باشند. امام جمعه سرپل ذهاب از مشارکت مردم و خیرین در این زمینه نیز قدردانی کرد و بر استمرار همکاری مردم و مسئولان برای افزایش ایمنی تاکید نمود.

در پایان، حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر رعایت تقوای الهی و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: همه ما موظف هستیم از فرصت‌های معنوی، مدیریتی و اجتماعی برای توسعه فرهنگی، اقتصادی و معنوی جامعه بهره‌برداری کنیم و با عمل صحیح به دستورات الهی، موجبات برکات آسمانی و پیشرفت کشور را فراهم سازیم.